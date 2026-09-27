İmzaları 200 TL'nin Üzerinde Bulunan Erkan Kilimci Tutuklandı, Emrah Şener de Bir Dönem Cezaevi Gördü!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls portföy şirketlerine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Tera'nın fonlarını Türkiye İş Bankası, diğer altı şirketin fonlarını ise Ziraat Bankası nakde çevirip yatırımcılara payları oranında dağıtacak.

Tasfiye için başta en fazla 3 ay öngörülüyordu, SPK bu süreyi daha sonra 6 aya çıkardı. Tera Portföy'ün yaptığı açıklamaya göre fonlardan gelen iade talimatları kısa sürede yaklaşık 300 milyar liralık bir çıkış talebine dönüştü.

Gözaltına alınan Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Böylece soruşturmada tutuklu sayısının yeniden artması da gündemde.