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İmzaları 200 TL'nin Üzerinde Bulunan Erkan Kilimci Tutuklandı, Emrah Şener de Bir Dönem Cezaevi Gördü!

İmzaları 200 TL'nin Üzerinde Bulunan Erkan Kilimci Tutuklandı, Emrah Şener de Bir Dönem Cezaevi Gördü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.09.2026 - 22:37
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Sosyal medyada 'İmzaları tedavülde, kendileri hapiste' notuyla yayılan bir paylaşım, 200 TL'lerin üzerindeki imzaları yeniden gündeme taşıdı. 

İmzası banknotlarda bulunan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci fon soruşturmasında tutuklandı. Aynı paylaşımda adı geçen Emrah Şener ise 2025 Ekim ayında BKM soruşturmasında tutuklandıktan bir süre sonra ev hapsiyle tahliye edilmişti.

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2017'de tedavüle çıkan 200 TL'lerde imzası bulunan Erkan Kilimci, 25 Eylül'de fon soruşturmasında tutuklandı.

2017'de tedavüle çıkan 200 TL'lerde imzası bulunan Erkan Kilimci, 25 Eylül'de fon soruşturmasında tutuklandı.

Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016'da Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı ve 2018 yazına kadar bu görevde kaldı. 2017'de tedavüle verilen 200 TL'lerde dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın imzasının yanında Kilimci'nin imzası yer alıyor. Kilimci daha sonra Kalkınma Bankası'na geçti, Halkbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Son görevi Tera Finansal Yatırımlar Holding'deki CEO'luk ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğiydi. Kilimci, 18 Eylül 2026'da iki görevinden de istifa etti. Bir hafta sonra, 25 Eylül'de fon soruşturması kapsamında aralarında kendisinin de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen parayı aklama bulunuyor.

Emrah Şener, BKM soruşturmasında tutuklandıktan bir süre sonra ev hapsiyle tahliye edilmişti.

Emrah Şener, BKM soruşturmasında tutuklandıktan bir süre sonra ev hapsiyle tahliye edilmişti.

200 TL'lerin üzerindeki diğer tanıdık imza Emrah Şener'e ait. Şener'in imzası, 2020'de Murat Uysal ve 2021'de Şahap Kavcıoğlu dönemlerinde basılan 200 TL'lerde bulunuyor. Ancak Şener'in dosyası fon soruşturmasıyla ilgili değil.

Şener, Merkez Bankası'nın şikâyeti üzerine Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) yapılan çipli kart ve TROY yazılım ihalelerine yönelik soruşturmada 13 Ekim 2025'te tutuklandı. Yaklaşık bir ay sonra, Kasım 2025'te ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

17 Mart 2026'da hazırlanan iddianamede Şener için 14 yıldan 57 yıla kadar hapis istendi. AA'nın aktardığına göre iddianamede örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamaları yer alıyor, tartışmalı sözleşmelerin toplam tutarı yaklaşık 177,2 milyon lira.

Fon soruşturmasında sıra Tera'nın iki üst düzey yöneticisine geldi: Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener gözaltında.

Fon soruşturmasında sıra Tera'nın iki üst düzey yöneticisine geldi: Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener gözaltında.

Hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel sabah saatlerinde, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ise öğle saatlerinde gözaltına alındı. İki isim hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti, yakalama kararı önceki gün çıkarıldı.

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. AA'nın aktardığına göre soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaştı. Daha önce Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

Soruşturmanın faturası ise 131 fonun tasfiyesiyle doğrudan yatırımcıya çıktı.

Soruşturmanın faturası ise 131 fonun tasfiyesiyle doğrudan yatırımcıya çıktı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls portföy şirketlerine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Tera'nın fonlarını Türkiye İş Bankası, diğer altı şirketin fonlarını ise Ziraat Bankası nakde çevirip yatırımcılara payları oranında dağıtacak.

Tasfiye için başta en fazla 3 ay öngörülüyordu, SPK bu süreyi daha sonra 6 aya çıkardı. Tera Portföy'ün yaptığı açıklamaya göre fonlardan gelen iade talimatları kısa sürede yaklaşık 300 milyar liralık bir çıkış talebine dönüştü.

Gözaltına alınan Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Böylece soruşturmada tutuklu sayısının yeniden artması da gündemde.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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