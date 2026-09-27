İmzaları 200 TL'nin Üzerinde Bulunan Erkan Kilimci Tutuklandı, Emrah Şener de Bir Dönem Cezaevi Gördü!
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Sosyal medyada 'İmzaları tedavülde, kendileri hapiste' notuyla yayılan bir paylaşım, 200 TL'lerin üzerindeki imzaları yeniden gündeme taşıdı.
İmzası banknotlarda bulunan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci fon soruşturmasında tutuklandı. Aynı paylaşımda adı geçen Emrah Şener ise 2025 Ekim ayında BKM soruşturmasında tutuklandıktan bir süre sonra ev hapsiyle tahliye edilmişti.
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2017'de tedavüle çıkan 200 TL'lerde imzası bulunan Erkan Kilimci, 25 Eylül'de fon soruşturmasında tutuklandı.
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Emrah Şener, BKM soruşturmasında tutuklandıktan bir süre sonra ev hapsiyle tahliye edilmişti.
Fon soruşturmasında sıra Tera'nın iki üst düzey yöneticisine geldi: Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener gözaltında.
Soruşturmanın faturası ise 131 fonun tasfiyesiyle doğrudan yatırımcıya çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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