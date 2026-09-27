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İrlandalı Futbolcular İsrailli Rakiplerinin Elini Sıkmadı, Marş Sırasında Başlarını Eğdi

İrlandalı Futbolcular İsrailli Rakiplerinin Elini Sıkmadı, Marş Sırasında Başlarını Eğdi

İsrail futbol İrlanda
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 22:40
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Aylardır tartışılan İrlanda-İsrail maçı sonunda Macaristan'da oynandı. Ancak karşılaşmayı asıl gündeme taşıyan, daha ilk düdük çalmadan sahada yaşanan anlar oldu.

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İrlandalı futbolcular rakiplerinin elini sıkmadı.

İrlandalı futbolcular rakiplerinin elini sıkmadı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail, 27 Eylül Pazar akşamı Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sahaya çıkan iki takım arasında geleneksel tokalaşma yapılmadı, flama değişimi de gerçekleşmedi. İrlanda kaptanı Dara O'Shea ile İsrail kaptanı Manor Solomon da hakemin yaptığı yazı tura atışının öncesinde ve sonrasında tokalaşmadı. 

İrlanda heyeti bu kararını UEFA'ya önceden bildirdi, UEFA da talebi kabul etti.

İrlanda kaptanı Dara O Shea, seremonide rakip kaptanla tokalaşmadı.

İsrail marşı sırasında başlarını eğdiler.

İsrail marşı sırasında başlarını eğdiler.

Heimir Hallgrimsson'un öğrencileri, İsrail milli marşı çalınırken başlarını öne eğdi. İrlanda tarafı bu hareketi, çatışmada hayatını kaybeden tüm insanlara duyulan saygının bir ifadesi olarak açıkladı. İrlandalı futbolcular ayrıca Gazze'deki savaşta hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla sahaya çıktı. Seyircinin sınırlı olduğu tribünlerde ise İsrailli taraftarların bayrak ve atkılarla takımlarını desteklediği görüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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