İrlandalı Futbolcular İsrailli Rakiplerinin Elini Sıkmadı, Marş Sırasında Başlarını Eğdi
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Aylardır tartışılan İrlanda-İsrail maçı sonunda Macaristan'da oynandı. Ancak karşılaşmayı asıl gündeme taşıyan, daha ilk düdük çalmadan sahada yaşanan anlar oldu.
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İrlandalı futbolcular rakiplerinin elini sıkmadı.
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İrlanda kaptanı Dara O Shea, seremonide rakip kaptanla tokalaşmadı.
İsrail marşı sırasında başlarını eğdiler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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