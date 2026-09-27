İrlandalı Futbolcular İsrailli Rakiplerinin Elini Sıkmadı, Marş Sırasında Başlarını Eğdi

UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail, 27 Eylül Pazar akşamı Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sahaya çıkan iki takım arasında geleneksel tokalaşma yapılmadı, flama değişimi de gerçekleşmedi. İrlanda kaptanı Dara O'Shea ile İsrail kaptanı Manor Solomon da hakemin yaptığı yazı tura atışının öncesinde ve sonrasında tokalaşmadı.

İrlanda heyeti bu kararını UEFA'ya önceden bildirdi, UEFA da talebi kabul etti.