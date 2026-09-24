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Vedat Muriqi Durdurulamıyor: İrlanda Karşısında Kosova'ya Galibiyeti Getiren Golü Attı

Vedat Muriqi Durdurulamıyor: İrlanda Karşısında Kosova'ya Galibiyeti Getiren Golü Attı

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 00:29
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayan Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin 83. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Hafta sonu Süper Lig'de Eyüpspor'a dört gol birden atan deneyimli golcü, milli takımda da formunu sürdürerek son iki resmi maçında 5 gole ulaştı.

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Galibiyet golü 83. dakikada Muriqi'den geldi.

Galibiyet golü 83. dakikada Muriqi'den geldi.

Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan ve iki ülke milli takımının resmi maçlardaki ilk karşılaşması olan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da uzun süre gol sesi çıkmayan maçta Kosova, 83. dakikada aradığı golü buldu. Krasniqi'nin şutunda direkten dönen topu tamamlayan Muriqi, fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli golcü, 88. dakikada yerini Fisnik Asllani'ye bıraktı.

Muriqi milli formayla 33. golüne ulaştı.

Muriqi milli formayla 33. golüne ulaştı.

Bu golle Kosova milli takımı formasıyla çıktığı 69 maçta 33 gole ulaşan Muriqi, takımının gruba galibiyetle başlamasında belirleyici isim oldu. Kosova'da Muriqi ile birlikte Beşiktaşlı Rashica, Dellova ve Ermal Krasniqi de forma giydi. Grubun diğer maçında Avusturya'nın İsrail'i 3-1 yendiği gecede Kosova 3 puanla zirveye yerleşirken İrlanda turnuvaya puansız başladı. Kosova ikinci maçında Avusturya deplasmanına gidecek, İrlanda ise İsrail'e konuk olacak.

Muriqi hafta sonu Eyüpspor'a dört gol atmıştı.

Muriqi hafta sonu Eyüpspor'a dört gol atmıştı.

Muriqi, milli aradan önce Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 yendiği maçta 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda dört gol birden atmıştı. Sarı-lacivertlilerin diğer gollerini Mason Greenwood iki, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci birer kez kaydetmişti. Fenerbahçe bu sonuçla 1994'te Kayserispor'u 8 golle yendiği maçtan bu yana ilk kez Süper Lig'de bir maçta 8 gol atmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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