Vedat Muriqi Durdurulamıyor: İrlanda Karşısında Kosova'ya Galibiyeti Getiren Golü Attı
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayan Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin 83. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Hafta sonu Süper Lig'de Eyüpspor'a dört gol birden atan deneyimli golcü, milli takımda da formunu sürdürerek son iki resmi maçında 5 gole ulaştı.
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Galibiyet golü 83. dakikada Muriqi'den geldi.
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Muriqi milli formayla 33. golüne ulaştı.
Muriqi hafta sonu Eyüpspor'a dört gol atmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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