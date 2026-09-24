Vedat Muriqi Durdurulamıyor: İrlanda Karşısında Kosova'ya Galibiyeti Getiren Golü Attı

Muriqi, milli aradan önce Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 yendiği maçta 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda dört gol birden atmıştı. Sarı-lacivertlilerin diğer gollerini Mason Greenwood iki, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci birer kez kaydetmişti. Fenerbahçe bu sonuçla 1994'te Kayserispor'u 8 golle yendiği maçtan bu yana ilk kez Süper Lig'de bir maçta 8 gol atmıştı.