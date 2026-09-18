Kadro Belli Oldu: Beşiktaşlı Trossard ile Fenerbahçeli Lukaku Belçika Milli Takımı'nda

Van Bommel, bugün öğlen Tubeke'deki milli takım tesislerinde açıkladığı kadroya 28 isim çağırdı. Bunun nedeni önümüzdeki günlerde İtalya, Fransa (iki kez) ve Türkiye ile art arda dört maça çıkacak olmaları.

Kalede uzun yıllardır ilk seçenek olan Thibaut Courtois listede yok; Real Madrid file bekçisi küçük sakatlık şikayetleri nedeniyle bu Uluslar Ligi periyodunu atlıyor, dönüşü bahar aylarındaki EK 2028 elemelerine bırakıldı. Kariyerine bu hafta milli takımda nokta koyan Axel Witsel'in yanı sıra Thomas Meunier ve AC Milan'da şampiyonluk yaşamasına rağmen Alexis Saelemaekers da kadroda değil.

Buna karşılık kaleci Jari De Busser ile savunmacı Kyriani Sabbe ilk kez Kırmızı Şeytanlar forması giyecek. Mandela Keita, Roméo Lavia ve Mika Godts ise uzun süre sonra yeniden kadroya döndü.