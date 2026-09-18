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Kadro Belli Oldu: Beşiktaşlı Trossard ile Fenerbahçeli Lukaku Belçika Milli Takımı'nda

Kadro Belli Oldu: Beşiktaşlı Trossard ile Fenerbahçeli Lukaku Belçika Milli Takımı'nda

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 13:46
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Belçika Futbol Federasyonu'nun bugün yaptığı açıklamaya göre yeni teknik direktör Mark van Bommel, göreve geldikten sonraki ilk kadrosunu belirledi. Listede Süper Lig'in bu yaz en çok konuşulan iki ismi de var: Beşiktaşlı Leandro Trossard ve Fenerbahçeli Romelu Lukaku. Trossard'ın kadroya girmesi son ana kadar soru işaretliydi; bu hafta antrenmanda sakatlanan ve Beşiktaş'ın Marsilya maçında forma giyemeyen yıldız oyuncu, riske girilmeden listeye dahil edildi. Rudi Garcia'nın yerine gelen Van Bommel'in kadrosunda Thibaut Courtois, Axel Witsel, Thomas Meunier ve Alexis Saelemaekers gibi isimlere yer yok. Kırmızı Şeytanlar'ı önümüzdeki günlerde dört maç bekliyor; 2 Ekim'deki rakip ise Türkiye Milli Takımı.

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Van Bommel'in İlk Kadrosunda 28 İsim Var, Kalede Courtois Yok

Van Bommel'in İlk Kadrosunda 28 İsim Var, Kalede Courtois Yok

Van Bommel, bugün öğlen Tubeke'deki milli takım tesislerinde açıkladığı kadroya 28 isim çağırdı. Bunun nedeni önümüzdeki günlerde İtalya, Fransa (iki kez) ve Türkiye ile art arda dört maça çıkacak olmaları.

Kalede uzun yıllardır ilk seçenek olan Thibaut Courtois listede yok; Real Madrid file bekçisi küçük sakatlık şikayetleri nedeniyle bu Uluslar Ligi periyodunu atlıyor, dönüşü bahar aylarındaki EK 2028 elemelerine bırakıldı. Kariyerine bu hafta milli takımda nokta koyan Axel Witsel'in yanı sıra Thomas Meunier ve AC Milan'da şampiyonluk yaşamasına rağmen Alexis Saelemaekers da kadroda değil.

Buna karşılık kaleci Jari De Busser ile savunmacı Kyriani Sabbe ilk kez Kırmızı Şeytanlar forması giyecek. Mandela Keita, Roméo Lavia ve Mika Godts ise uzun süre sonra yeniden kadroya döndü.

Beşiktaşlı Trossard, Sakatlık Şüphesine Rağmen Listede

Beşiktaşlı Trossard, Sakatlık Şüphesine Rağmen Listede

Trossard'ın adı kadroda geçse de hafta boyunca bu hiç garanti değildi. Belçikalı kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynadığı maç öncesi antrenmanda sakatlanmış ve o karşılaşmada forma giyememişti. Sakatlığın ciddi olmadığı, ancak ihtiyaten forma giydirilmediği aktarılmıştı.

31 yaşındaki oyuncu bu yaz Arsenal'den Beşiktaş'a transfer olmuş, 16 Temmuz'da Tüpraş Stadı'nda 20 binin üzerinde taraftarın önünde 3+1 yıllık sözleşmesini imzalamıştı. Törende taraftarların Mohamed Salah'ı hatırlatan tezahüratına gülümseyerek karşılık veren Trossard, milli takımda da sol kanadın değişmez ismi konumunda; 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'nın önemli oyuncularından biriydi.

Van Bommel'den Lukaku Açıklaması: Dört Maçın Hepsinde İlk 11'de Olmayacak

Van Bommel'den Lukaku Açıklaması: Dört Maçın Hepsinde İlk 11'de Olmayacak

Napoli'de zor bir sezon geçiren 33 yaşındaki Romelu Lukaku, bu yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 14 Ağustos'ta Şükrü Saracoğlu'ndaki 1907 Tribünü'nde imza atmış ve 9 numarayı sırtına geçirmişti.

Van Bommel, Lukaku'yla İstanbul'da bizzat görüştüğünü anlattı: 'Henüz en iyi formunda değil ama özel bir kalitesi var. Dört maçın hepsinde ilk 11'de başlamayacak çünkü herkesi görmek istiyorum. Yine de tekrar başlangıç oyuncusu olacağına ve dakika alacağına inanıyorum.' Lukaku, Dünya Kupası'nda da benzer bir rol üstlenip sık sık yedekten girerek maçları etkilemişti.

Belçika'nın bu kadroyla çıkacağı ilk sınav 25 Eylül'de deplasmanda İtalya. Ardından 28 Eylül'de evinde Fransa, 2 Ekim'de yine evinde Türkiye ve 5 Ekim'de deplasmanda tekrar Fransa ile oynayacak - yani hem Beşiktaşlı Trossard hem Fenerbahçeli Lukaku, bir sonraki maçlarında Türkiye'nin karşısına çıkacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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