Kadro Belli Oldu: Beşiktaşlı Trossard ile Fenerbahçeli Lukaku Belçika Milli Takımı'nda
Belçika Futbol Federasyonu'nun bugün yaptığı açıklamaya göre yeni teknik direktör Mark van Bommel, göreve geldikten sonraki ilk kadrosunu belirledi. Listede Süper Lig'in bu yaz en çok konuşulan iki ismi de var: Beşiktaşlı Leandro Trossard ve Fenerbahçeli Romelu Lukaku. Trossard'ın kadroya girmesi son ana kadar soru işaretliydi; bu hafta antrenmanda sakatlanan ve Beşiktaş'ın Marsilya maçında forma giyemeyen yıldız oyuncu, riske girilmeden listeye dahil edildi. Rudi Garcia'nın yerine gelen Van Bommel'in kadrosunda Thibaut Courtois, Axel Witsel, Thomas Meunier ve Alexis Saelemaekers gibi isimlere yer yok. Kırmızı Şeytanlar'ı önümüzdeki günlerde dört maç bekliyor; 2 Ekim'deki rakip ise Türkiye Milli Takımı.
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