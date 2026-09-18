Psikologlara Göre Yetersizlik Hissiyle Boğuşanların Ortak Özellikleri

Ancak bu düşünce sürekli hale geldiğinde kişinin kendisine, başarılarına ve ilişkilerine bakışını etkileyebiliyor. Psikoloji uzmanlarına göre kronik yetersizlik hissi yaşayan kişilerde yoğun öz eleştiri, mükemmeliyetçilik, başkalarıyla kıyaslama ve sürekli onay arama gibi bazı ortak davranış kalıpları görülebiliyor.

Başarılarını küçümsemek, bunların başında geliyor. Yetersizlik hissi yaşayan kişiler, ortaya koydukları başarıları çoğu zaman kendilerine mal etmekte zorlanabiliyor. Bir işi iyi yaptıklarında bunu yeteneklerinden ziyade şansa, koşullara veya başkalarının yardımına bağlarken yaptıkları tek bir hatayı ise kendi yetersizliklerinin kanıtı olarak görebiliyorlar. Böylece 10 şeyi doğru yapan bir kişi, zihninde yalnızca yaptığı bir hataya odaklanabiliyor.