Psikologlara Göre Yetersizlik Hissiyle Boğuşanların Ortak Özellikleri
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Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamak, yapılan başarıları küçümsemek ve ne kadar çabalasa da yeterli olduğunu hissedememek... Psikologlara göre yetersizlik hissiyle mücadele eden kişilerde bu düşünce ve davranışların bazıları ortak şekilde görülebiliyor.
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“Ne yaparsam yapayım yeterli değilim” düşüncesi zaman zaman herkesin aklından geçebiliyor.
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Bununla birlikte kendilerine karşı oldukça sert olabiliyorlar.
Bir diğer yaygın özellik ise kendini başkalarıyla kıyaslamak.
Başkalarının onayına ihtiyaç duymak ve “hayır” diyememek de bununla bağlantılı olabiliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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