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Ata Demirer'in Yeni Filmi 'Pervaneler' 8 Ocak'ta Sinemalarda: Ekip İlk Okuma Provasında Buluştu

Ata Demirer'in Yeni Filmi 'Pervaneler' 8 Ocak'ta Sinemalarda: Ekip İlk Okuma Provasında Buluştu

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
18.09.2026 - 14:32 Son Güncelleme: 18.09.2026 - 14:33
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Türk sinemasının sevilen ismi Ata Demirer, yeni filmi 'Pervaneler' ile beyazperdeye dönüyor! Ata Demirer'in kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı BKM yapımı film için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği filmin çekimleri 28 Eylül'de başlıyor; 'Pervaneler' 8 Ocak 2027'de sinemalarda olacak.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Filmde 'Ali' karakterine Furkan Andıç, 'Ahsen'e ise Şifanur Gül hayat veriyor.

Çekimler öncesinde gerçekleşen ilk okuma provasında, filmin kalabalık oyuncu kadrosu ilk kez bir araya geldi. Masalarda isimlikleriyle yerlerini alan ekibin provası, kahkahaların eksik olmadığı keyifli anlara sahne oldu.

Okuma provasında sahne üzerine konuşan Furkan Andıç ve Şifanur Gül.

'Esma' karakterini canlandıran Ebru Cündübeyoğlu, provanın en neşeli isimlerindendi.

Deneyimli oyuncu Ülkü Duru, filmde 'Ayfer' rolüyle yer alıyor.

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Pervaneler kadrosu, okuma provasında ilk kez aynı masanın etrafında toplandı.

Senaryoyu kaleme alan ve 'Nejat' rolüyle başrolde yer alan Ata Demirer, yönetmen Hakan Algül ile birlikte.

Pervaneler'in künyesi ve kadrosu

Ata Demirer — Nejat

Furkan Andıç — Ali

Şifanur Gül — Ahsen

Ebru Cündübeyoğlu — Esma

Ülkü Duru — Ayfer

Murat Kılıç — Hakan

Yapım: BKM

Yönetmen: Hakan Algül

Senaryo ve başrol: Ata Demirer

Vizyon tarihi: 8 Ocak 2027

İşte Pervaneler ekibinin ilk okuma provasından o keyifli anlar 👇

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Mira Hanım
Mira Hanım
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