Ata Demirer'in Yeni Filmi 'Pervaneler' 8 Ocak'ta Sinemalarda: Ekip İlk Okuma Provasında Buluştu
Türk sinemasının sevilen ismi Ata Demirer, yeni filmi 'Pervaneler' ile beyazperdeye dönüyor! Ata Demirer'in kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı BKM yapımı film için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği filmin çekimleri 28 Eylül'de başlıyor; 'Pervaneler' 8 Ocak 2027'de sinemalarda olacak.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Çekimler öncesinde gerçekleşen ilk okuma provasında, filmin kalabalık oyuncu kadrosu ilk kez bir araya geldi. Masalarda isimlikleriyle yerlerini alan ekibin provası, kahkahaların eksik olmadığı keyifli anlara sahne oldu.
Pervaneler'in künyesi ve kadrosu
Ata Demirer — Nejat
Furkan Andıç — Ali
Şifanur Gül — Ahsen
Ebru Cündübeyoğlu — Esma
Ülkü Duru — Ayfer
Murat Kılıç — Hakan
Yapım: BKM
Yönetmen: Hakan Algül
Senaryo ve başrol: Ata Demirer
Vizyon tarihi: 8 Ocak 2027
İşte Pervaneler ekibinin ilk okuma provasından o keyifli anlar 👇
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