1980’lerden Beri Yoktular: Çöle Bırakılan 27 Tavşan Yıllar Sonra İmkansızı Başardı
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Arap tavşanları, 1980'lerin başında aşırı avlanma yüzünden Suudi Arabistan'ın Mahazat as-Sayd Koruma Alanı'ndan tamamen kayboldu. Suudi Wildlife Authority'nin yıllar süren çabası, türü bu bölgeye geri kazandırmayı hedefledi. Süreç hiç kolay geçmedi ama sonunda beklenen an geldi.
İşte detaylar...
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Proje için gereken tavşanlar Mahazat çevresindeki özel koleksiyonlardan temin edildi ve ilk grup 2015 baharında doğaya bırakıldı.
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İlk salınıştan sonra tavşanların çoğu bir ay içinde öldü, ama ekip yılmadı ve dersleri bir sonraki denemeye taşıdı.
Eylül 2017'de beklenen haber geldi: Doğaya bırakılan tavşanlar ilk kez üredi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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