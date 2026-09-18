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1980’lerden Beri Yoktular: Çöle Bırakılan 27 Tavşan Yıllar Sonra İmkansızı Başardı

1980’lerden Beri Yoktular: Çöle Bırakılan 27 Tavşan Yıllar Sonra İmkansızı Başardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 14:37
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Arap tavşanları, 1980'lerin başında aşırı avlanma yüzünden Suudi Arabistan'ın Mahazat as-Sayd Koruma Alanı'ndan tamamen kayboldu. Suudi Wildlife Authority'nin yıllar süren çabası, türü bu bölgeye geri kazandırmayı hedefledi. Süreç hiç kolay geçmedi ama sonunda beklenen an geldi.

İşte detaylar...

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Proje için gereken tavşanlar Mahazat çevresindeki özel koleksiyonlardan temin edildi ve ilk grup 2015 baharında doğaya bırakıldı.

Proje için gereken tavşanlar Mahazat çevresindeki özel koleksiyonlardan temin edildi ve ilk grup 2015 baharında doğaya bırakıldı.

Araştırma merkezi, bölgedeki bir yetiştiriciden 2014-2015 arasında 25 Arap tavşanı temin etti. Bunlardan oluşan ilk grup 25 Mayıs 2015'te Mahazat'a getirildi, iki günlük alıştırma sürecinin ardından 27 Mayıs'ta bölgenin batısındaki 500x500 metrelik çitli bir alana salındı. 

Serbest bırakılan 11 tavşandan üçünü, Suudi Wildlife Authority'nin eski başkanı Prens Bandar bin Suud'un kendisi kutulardan çıkararak doğaya bıraktı.

İlk salınıştan sonra tavşanların çoğu bir ay içinde öldü, ama ekip yılmadı ve dersleri bir sonraki denemeye taşıdı.

İlk salınıştan sonra tavşanların çoğu bir ay içinde öldü, ama ekip yılmadı ve dersleri bir sonraki denemeye taşıdı.

Salınan 11 tavşandan sekizi bir ay içinde hayatını kaybetti. Bunun başlıca nedeni hayvanların esaret ortamından gelmesi ve takip için takılan radyo tasmalarının bazı tavşanların ağzına takılarak zarar vermesiydi. 

Mart 2016'da yapılan ikinci salınışta bu hatalar düzeltildi, tasma tasarımı değiştirildi ve bitki örtüsünün daha uygun olduğu bir mevsimde 16 tavşan daha doğaya bırakıldı. Bu kez ölümlerin nedeni büyük ölçüde yırtıcı saldırılarıydı, üç tavşan bu şekilde hayatını kaybetti.

Eylül 2017'de beklenen haber geldi: Doğaya bırakılan tavşanlar ilk kez üredi.

Eylül 2017'de beklenen haber geldi: Doğaya bırakılan tavşanlar ilk kez üredi.

23 Eylül 2017'de Al-Raha bölgesinde yapılan gece taramalarında iki yavru tavşan tespit edildi, bu da salınan hayvanların doğada başarıyla üreyebildiğini kanıtladı. Rapor hazırlandığında bölgede 6 ila 13 tavşanın yaşadığı tahmin ediliyordu. 

Araştırmacılar projeyi düşük sayıda tavşanla başlanması ve geç zamanlama nedeniyle 'kısmen başarılı' olarak değerlendirse de türün bölgeye yeniden kazandırılması yolunda atılan bu ilk adımı önemli bir eşik olarak görüyor. Uygun koşullar oluşursa bölgeye 40 tavşan daha bırakılması planlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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