1980’lerden Beri Yoktular: Çöle Bırakılan 27 Tavşan Yıllar Sonra İmkansızı Başardı

Salınan 11 tavşandan sekizi bir ay içinde hayatını kaybetti. Bunun başlıca nedeni hayvanların esaret ortamından gelmesi ve takip için takılan radyo tasmalarının bazı tavşanların ağzına takılarak zarar vermesiydi.

Mart 2016'da yapılan ikinci salınışta bu hatalar düzeltildi, tasma tasarımı değiştirildi ve bitki örtüsünün daha uygun olduğu bir mevsimde 16 tavşan daha doğaya bırakıldı. Bu kez ölümlerin nedeni büyük ölçüde yırtıcı saldırılarıydı, üç tavşan bu şekilde hayatını kaybetti.