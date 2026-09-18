Sadece 5 Dakika Kahve Kokladılar: Beyin Dalgaları da Ruh Halleri de Değişti

Araştırma ekibi sadece psikolojik anketlerle yetinmeyip katılımcıların beyin dalgalarını (EEG) ve kalp atışlarını da ölçtü. Taze demlenmiş kahve kokusundan sonra, beyin dalgalarından elde edilen 'rahatlama endeksinde' belirgin bir artış görüldü. Öte yandan, kahve içtiğimizde kafein nedeniyle kalpte oluşan hızlanma, koklama esnasında yaşanmadı. Kalp atış hızında hiçbir değişiklik olmaması, kahve aromasının bedeni yormadan zihni sakinleştirebildiğine işaret ediyor.

Sonuçlar Umut Verici Ancak Soru İşaretleri Var

Bulgular oldukça heyecan verici olsa da bilim insanları sonuçlara temkinli yaklaşıyor. Zira çalışma sadece 20 kişilik genç bir grupla yapıldığı için bu etkiyi tüm yaş ve sağlık gruplarına genellemek şimdilik zor. En büyük soru işareti ise araştırmada bir 'kontrol grubu' kullanılmamış olması. Yani katılımcıların ruh halindeki bu düzelme doğrudan kahvenin kokusundan mı kaynaklandı, yoksa sessiz bir laboratuvarda 5 dakika boyunca oturup dinlenmek bile onlara iyi mi geldi, orası tam olarak kesin değil.