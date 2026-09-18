Sadece 5 Dakika Kahve Kokladılar: Beyin Dalgaları da Ruh Halleri de Değişti
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Sabahları o ilk yudumu almadan önce sırf kokusu bile size iyi geliyor mu? Japonya'daki Showa Pharmaceutical University'de yapılan yeni bir araştırma, taze demlenmiş kahve kokusunu sadece 5 dakika boyunca içine çekmenin ruh halinde ve beyin dalgalarında belirgin bir rahatlama sağladığını ortaya koydu.
İşte detaylar.
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Sadece 5 Dakika Yetti
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Enerji Vermiyor Ama Yorgunluk ve Kaygıyı Alıyor
Beyni Gevşetiyor, Kalbi Yormuyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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