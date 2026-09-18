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Sadece 5 Dakika Kahve Kokladılar: Beyin Dalgaları da Ruh Halleri de Değişti

Sadece 5 Dakika Kahve Kokladılar: Beyin Dalgaları da Ruh Halleri de Değişti

kahve
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 14:46
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Sabahları o ilk yudumu almadan önce sırf kokusu bile size iyi geliyor mu? Japonya'daki Showa Pharmaceutical University'de yapılan yeni bir araştırma, taze demlenmiş kahve kokusunu sadece 5 dakika boyunca içine çekmenin ruh halinde ve beyin dalgalarında belirgin bir rahatlama sağladığını ortaya koydu.

İşte detaylar. 

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Sadece 5 Dakika Yetti

Sadece 5 Dakika Yetti

Japonya'daki Showa Pharmaceutical University'den araştırmacılar, kahvenin sadece kokusunun insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerindeki etkilerini incelemek için ilginç bir deney tasarladı. 

Çalışmada, Japonya'da özel olarak geliştirilen Mandheling bazlı bir kahve harmanı kullanıldı. 85 derece sıcaklıktaki suyla özenle demlenen kahve, 20'li yaşlarındaki 20 sağlıklı genç yetişkinin tam 50 santim uzağına yerleştirildi. Odada başka hiçbir koku olmamasına dikkat edilerek, katılımcıların 5 dakika boyunca sadece bu aromayı solumaları istendi.

Enerji Vermiyor Ama Yorgunluk ve Kaygıyı Alıyor

Enerji Vermiyor Ama Yorgunluk ve Kaygıyı Alıyor

Uygulamanın öncesinde ve sonrasında yapılan testler, kahveseverleri haklı çıkarır nitelikteydi. Sadece 5 dakika boyunca bu özel kahveyi koklamak; katılımcıların yorgunluk, gerginlik, kaygı ve kafa karışıklığı gibi olumsuz hislerinde ciddi bir düşüş sağladı. Ancak kahve kokusu insanlara doğrudan bir 'enerji patlaması' yaşatmadı; yani katılımcıların canlılık seviyeleri bir anda fırlamadı. Koku, sadece var olan stresi ve yorgunluk hissini hafifletmekle yetindi.

Beyni Gevşetiyor, Kalbi Yormuyor

Beyni Gevşetiyor, Kalbi Yormuyor

Araştırma ekibi sadece psikolojik anketlerle yetinmeyip katılımcıların beyin dalgalarını (EEG) ve kalp atışlarını da ölçtü. Taze demlenmiş kahve kokusundan sonra, beyin dalgalarından elde edilen 'rahatlama endeksinde' belirgin bir artış görüldü. Öte yandan, kahve içtiğimizde kafein nedeniyle kalpte oluşan hızlanma, koklama esnasında yaşanmadı. Kalp atış hızında hiçbir değişiklik olmaması, kahve aromasının bedeni yormadan zihni sakinleştirebildiğine işaret ediyor.

Sonuçlar Umut Verici Ancak Soru İşaretleri Var

Bulgular oldukça heyecan verici olsa da bilim insanları sonuçlara temkinli yaklaşıyor. Zira çalışma sadece 20 kişilik genç bir grupla yapıldığı için bu etkiyi tüm yaş ve sağlık gruplarına genellemek şimdilik zor. En büyük soru işareti ise araştırmada bir 'kontrol grubu' kullanılmamış olması. Yani katılımcıların ruh halindeki bu düzelme doğrudan kahvenin kokusundan mı kaynaklandı, yoksa sessiz bir laboratuvarda 5 dakika boyunca oturup dinlenmek bile onlara iyi mi geldi, orası tam olarak kesin değil.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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