En eski ve temel ticaret yöntemidir. Mal üretilir veya toptan alınır, üzerine kar eklenir ve mülkiyeti tamamen müşteriye geçecek şekilde satılır.
Bu İş Modellerinin Nasıl Para Kazandığını Çözebilecek misin?
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Her gün saatlerce vakit geçirdiğimiz bedava uygulamalar, sudan ucuza satılan teknolojik aletler veya sadece siparişle çalışan tabelasız restoranlar sence nasıl ayakta kalıyor? Karşımıza çıkan fiyat etiketi ve ürün çoğu zaman buzdağının sadece küçük bir kısmı. Şirketlerin arka planda tıkır tıkır işleyen, ruhumuz bile duymadan cüzdanımıza veya dikkatimize talip olan gizli gelir modelleriyle yüzleşme zamanı. Bakalım bu zekice kurgulanmış çarkların asıl parayı nereden kazandığını ne kadar iyi çözebileceksin?
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1. Basitinden başlayalım: Geleneksel 'Doğrudan Satış' iş modelinde bir işletme temel olarak gelirini nasıl elde eder?
2. Tıraş makinesi gövdesi ya da kapsül kahve makinesi gibi ürünleri ucuza satan markaların kullandığı "Yem ve Kanca" iş modelinde ana gelir kaynağı nedir?
3. Dev kahve zincirlerinin uygulamalarında müşterilerin önceden bakiye yüklemesiyle oluşan "Dalgalanma" (Float) modeli şirkete nasıl para kazandırır?
4. Sadece sipariş uygulamalarında gördüğün "Hayalet Mutfak" modeli, maliyetleri düşürüp karı nasıl maksimize eder?
5. Tamamen ücretsiz olan ve reklam göstermeyen bir hava durumu uygulamasının "Veri Aracılığı" modelindeki geliri nereden gelir?
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6. İnternette gördüğün isimsiz elektronik aksesuarların veya zincir market peynirlerinin arkasındaki "Beyaz Etiket" iş modeli nasıl çalışır?
7. Kendi içeriğini üretmeyen platformların başvurduğu "Kullanıcı Üretimi" (UGC) modeli parayı tam olarak nasıl kazanır?
8. Serbest çalışanların iş aldığı platformlardaki "Ters Müzayede" modeli platforma nasıl gelir yaratır?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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