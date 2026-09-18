Bu İş Modellerinin Nasıl Para Kazandığını Çözebilecek misin?

Her gün saatlerce vakit geçirdiğimiz bedava uygulamalar, sudan ucuza satılan teknolojik aletler veya sadece siparişle çalışan tabelasız restoranlar sence nasıl ayakta kalıyor? Karşımıza çıkan fiyat etiketi ve ürün çoğu zaman buzdağının sadece küçük bir kısmı. Şirketlerin arka planda tıkır tıkır işleyen, ruhumuz bile duymadan cüzdanımıza veya dikkatimize talip olan gizli gelir modelleriyle yüzleşme zamanı. Bakalım bu zekice kurgulanmış çarkların asıl parayı nereden kazandığını ne kadar iyi çözebileceksin?