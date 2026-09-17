Bir Şirket Kursaydın Parayı Nasıl Kazanırdın?
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Bir şirket kurduğunu düşün: Ortada fikir var, heyecan var, belki biraz da “Acaba gerçekten olur mu?” stresi var. Peki para kazanma kısmına geldiğinde nasıl bir yol izlerdin?
Hadi kararlarını ver, senin şirketinin kasası nasıl dolardı görelim!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Şirketinin hedef kitlesi kim olmalı?
2. Söyle bakalım, iş fikrini seçerken senin için en önemli kriter hangisi olurdu?
3. Elinde şirket için 1 milyon TL yatırım var. İlk nereye harcarsın?
4. Şirketin için büyük bir fırsat gördüğünde hızlı karar verme ihtimalin ne kadar yüksek? Puanlar mısın?
5. Rakibin senden çok daha ucuza ürün satmaya başladı. Ne yaparsın?
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6. Şirket büyütmek için risk almaya açık mısın?
7. On yıl sonra şirketinle ilgili hangi cümleyi duymak seni en çok mutlu ederdi?
8. Son olarak, şirketinin para kazanma modeli hangisine daha yakın olurdu?
Hızlı kazanç peşindesin!
Uzun vadeli büyüme senin işin!
Toplumsal faydayla kazanırdın!
Yenilikçilikten parayı bulurdun!
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