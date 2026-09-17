Bir Şirket Kursaydın Parayı Nasıl Kazanırdın?

Senin için şirket kurmak sadece para kazanmak anlamına gelmiyor. İnsanların hayatını kolaylaştıran, çalışanlarına değer veren ve dünyaya az da olsa güzel bir şey bırakan bir marka yaratmak isterdin. Tabii ki para kazanmak önemli ama sen “kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım” diyemiyorsun. Senin şirketinin müşterileri büyük ihtimalle markaya sadece ürün için değil, hikâyesi için de bağlanırdı.