article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bir Şirket Kursaydın Parayı Nasıl Kazanırdın?

etiket Bir Şirket Kursaydın Parayı Nasıl Kazanırdın?

onedio.mimi - Onedio Editörü
17.09.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir şirket kurduğunu düşün: Ortada fikir var, heyecan var, belki biraz da “Acaba gerçekten olur mu?” stresi var. Peki para kazanma kısmına geldiğinde nasıl bir yol izlerdin? 

Hadi kararlarını ver, senin şirketinin kasası nasıl dolardı görelim!👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başladık bile! Şirketinin hedef kitlesi kim olmalı?

1. İlk sorumuzla başladık bile! Şirketinin hedef kitlesi kim olmalı?

2. Söyle bakalım, iş fikrini seçerken senin için en önemli kriter hangisi olurdu?

3. Elinde şirket için 1 milyon TL yatırım var. İlk nereye harcarsın?

3. Elinde şirket için 1 milyon TL yatırım var. İlk nereye harcarsın?

4. Şirketin için büyük bir fırsat gördüğünde hızlı karar verme ihtimalin ne kadar yüksek? Puanlar mısın?

5. Rakibin senden çok daha ucuza ürün satmaya başladı. Ne yaparsın?

5. Rakibin senden çok daha ucuza ürün satmaya başladı. Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şirket büyütmek için risk almaya açık mısın?

6. Şirket büyütmek için risk almaya açık mısın?

7. On yıl sonra şirketinle ilgili hangi cümleyi duymak seni en çok mutlu ederdi?

8. Son olarak, şirketinin para kazanma modeli hangisine daha yakın olurdu?

Hızlı kazanç peşindesin!

Sen şirket kursan kasanın sesini mümkün olduğunca erken duymak isterdin. :) Kampanya, reklam, satış stratejisi derken fırsat gördüğün anda değerlendirmeyi iyi biliyorsun. Risk almaktan çok korkmuyorsun çünkü senin kafanda “bazen büyük kazanmak için biraz cesur olmak gerekir” düşüncesi var. Kısacası senin şirketinde tempo yüksek, hedef net: satış gelsin, işler büyüsün!

Uzun vadeli büyüme senin işin!

Sen “bugün kazanayım, yarın ne olursa olsun” ekibinden değilsin. Şirketini yavaş ama sağlam adımlarla büyütmek, güvenilir bir marka yaratmak ve yıllar sonra hâlâ ayakta olmak senin için daha önemli. Gerektiğinde kısa vadeli kazançtan bile vazgeçebilirsin çünkü gözün hep birkaç adım sonrasında. Sen şirket kursan yatırımcılar sana bakıp “Bu işi gerçekten planlamış” derdi. :)

Toplumsal faydayla kazanırdın!

Senin için şirket kurmak sadece para kazanmak anlamına gelmiyor. İnsanların hayatını kolaylaştıran, çalışanlarına değer veren ve dünyaya az da olsa güzel bir şey bırakan bir marka yaratmak isterdin. Tabii ki para kazanmak önemli ama sen “kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım” diyemiyorsun. Senin şirketinin müşterileri büyük ihtimalle markaya sadece ürün için değil, hikâyesi için de bağlanırdı.

Yenilikçilikten parayı bulurdun!

Senin şirketinde “Bunu herkes zaten yapıyor” cümlesi muhtemelen yasak olurdu. :) Yeni fikirler, teknoloji, sıra dışı ürünler ve insanların “Bunu neden daha önce kimse düşünmemiş?” diyeceği işler tam sana göre. Riskli olsa bile farklı bir şey denemekten çekinmiyorsun. Belki ilk başta kimse seni anlamazdı ama birkaç yıl sonra herkes senin yaptığını yapmaya çalışıyor olabilirdi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
onedio.mimi
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın