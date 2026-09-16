Yapay Zeka Yanıtlıyor: Yapay Zeka Bir İnsan Olsaydı İyi Bir Ekonomik Yaşam İçin Hangi İşi Yapardı?

Bir ürünün iyi olması bazen yetmez, insanların o ürünü neden isteyeceğini anlatmak gerekir. Yapay zeka insan olsaydı tüketici davranışlarını analiz ederek dijital pazarlama alanında da oldukça güçlü bir kariyer kurabilirdi. Hangi başlığın daha fazla tıklandığını, hangi reklamın daha çok dönüşüm getirdiğini ve hangi kitlenin hangi ürüne ilgi gösterdiğini veriler üzerinden inceleyebilirdi. Dünya Ekonomik Forumu da teknoloji dönüşümünün tasarım, kullanıcı deneyimi, pazarlama ve medya becerilerinin önemini artıracağını belirtiyor. Fakat burada küçük bir paradoks var: İnsanların neden satın aldığını anlamaya çalışan yapay zeka, muhtemelen insanların gece 02.17'de neden sepete üç tane gereksiz ürün eklediğini de hiçbir zaman tam olarak çözemeyebilirdi.