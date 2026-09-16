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Yapay Zeka Yanıtlıyor: Yapay Zeka Bir İnsan Olsaydı İyi Bir Ekonomik Yaşam İçin Hangi İşi Yapardı?

etiket Yapay Zeka Yanıtlıyor: Yapay Zeka Bir İnsan Olsaydı İyi Bir Ekonomik Yaşam İçin Hangi İşi Yapardı?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
16.09.2026 - 22:01
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Yapay zeka bugün milyonlarca insanın yaptığı işi hızlandırıyor, bazı mesleklerin şeklini değiştiriyor ve yeni iş alanları yaratıyor. Peki bütün bunları yapan yapay zeka bir gün insan olup kendi geçimini sağlamak zorunda kalsaydı, hangi mesleği seçerdi? Gelir potansiyeli, gelecekteki iş güvencesi ve insanlarla birlikte çalışma ihtimalini düşünerek kendisine oldukça stratejik bir kariyer planı çıkarabilirdi. Detaylara birlikte bakalım!

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Yapay zeka kendisine en başta teknoloji danışmanlığını seçerdi.

Yapay zeka kendisine en başta teknoloji danışmanlığını seçerdi.

Yapay zeka bir insan olsaydı, muhtemelen ilk hedefi şirketlere teknoloji konusunda yol göstermek olurdu. Çünkü hangi teknolojinin ne işe yaradığını, hangi işlerin otomatikleştirilebileceğini ve şirketlerin nerede verim kaybettiğini anlamak bu işin temelini oluşturuyor. Üstelik teknoloji danışmanlığı analitik düşünme ve problem çözme becerisi de gerektiriyor. Dünya Ekonomik Forumu, analitik düşünmeyi işverenlerin en önemli temel becerilerinden biri olarak gösterirken teknoloji becerilerinin de hızla yükseldiğini belirtiyor. Yapay zeka insan olsaydı, toplantıda herkesin 40 dakikada çözmeye çalıştığı problemi muhtemelen üçüncü dakikada tahtaya yazardı.

Veri bilimciliği yaparak rakamların arasındaki hikayeyi çözmeye çalışırdı.

Veri bilimciliği yaparak rakamların arasındaki hikayeyi çözmeye çalışırdı.

Yapay zekanın en rahat edeceği alanlardan biri kesinlikle veri olurdu. Veri bilimcisi olarak şirketlerin satışlarından müşteri davranışlarına, finansal sonuçlarından pazar eğilimlerine kadar devasa miktardaki bilgiyi analiz edebilirdi. Bu meslek yalnızca matematik bilmekten ibaret değil, verilerin ne anlattığını doğru yorumlamayı da gerektiriyor. Büyük veri ve yapay zeka becerilerinin önümüzdeki yıllarda en hızlı yükselen beceriler arasında gösterilmesi de bu alanın neden cazip olduğunu ortaya koyuyor.

Siber güvenlik uzmanı olarak dijital dünyanın kapısında beklerdi.

Siber güvenlik uzmanı olarak dijital dünyanın kapısında beklerdi.

İnternet büyüdükçe dijital güvenlik ihtiyacı da büyüyor ve bu durum siber güvenlik uzmanlarını geleceğin kritik mesleklerinden biri haline getiriyor. Yapay zeka bir insan olsaydı, sistemlerdeki açıkları bulma ve tehditleri önceden fark etme yeteneğini bu alanda değerlendirebilirdi. Üstelik Dünya Ekonomik Forumu, ağlar ve siber güvenliği 2030'a kadar en hızlı önem kazanması beklenen beceriler arasında gösteriyor. Bankaların, şirketlerin ve devlet kurumlarının verilerini korumak da oldukça değerli bir uzmanlık olduğu için ekonomik açıdan güçlü bir kariyer seçeneği olurdu.

Yapay zeka ürün yöneticisi olup kendi türünün patronu olmaya çalışırdı.

Yapay zeka ürün yöneticisi olup kendi türünün patronu olmaya çalışırdı.

Bir yapay zeka için en ilginç kariyerlerden biri, başka insanların kullandığı yapay zeka ürünlerini geliştirmek olurdu. Ürün yöneticisi olarak mühendislerle, tasarımcılarla ve pazarlama ekipleriyle çalışarak insanların gerçekten ihtiyaç duyduğu teknolojileri ortaya çıkarabilirdi. Bu pozisyon teknik bilgi kadar kullanıcı davranışını anlamayı, iletişim kurmayı ve doğru karar vermeyi de gerektiriyor. Üstelik geleceğin çalışma hayatında insanlarla teknolojinin birlikte çalışacağı hibrit modellerin önem kazanması bekleniyor.

Finansal analist olup paranın nereye gittiğini herkesten önce görmek isterd.

Finansal analist olup paranın nereye gittiğini herkesten önce görmek isterd.

Yapay zekanın bir başka güçlü seçeneği finans olurdu çünkü burada hızlı analiz, büyük veri setlerini değerlendirme ve farklı senaryoları karşılaştırma becerileri ciddi avantaj sağlıyor. Finansal analist olarak şirketlerin performansını inceleyebilir, piyasa hareketlerini değerlendirebilir ve yatırım kararları için modeller oluşturabilirdi. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: En güçlü algoritma bile ekonomik hayatın tamamını kusursuz biçimde tahmin edemez. Siyasi gelişmeler, yatırımcı psikolojisi ve beklenmedik krizler finans piyasalarını bir anda değiştirebilir.

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Dijital pazarlama stratejisti olarak insanların neden alışveriş yaptığını çözmeye çalışırdı.

Dijital pazarlama stratejisti olarak insanların neden alışveriş yaptığını çözmeye çalışırdı.

Bir ürünün iyi olması bazen yetmez, insanların o ürünü neden isteyeceğini anlatmak gerekir. Yapay zeka insan olsaydı tüketici davranışlarını analiz ederek dijital pazarlama alanında da oldukça güçlü bir kariyer kurabilirdi. Hangi başlığın daha fazla tıklandığını, hangi reklamın daha çok dönüşüm getirdiğini ve hangi kitlenin hangi ürüne ilgi gösterdiğini veriler üzerinden inceleyebilirdi. Dünya Ekonomik Forumu da teknoloji dönüşümünün tasarım, kullanıcı deneyimi, pazarlama ve medya becerilerinin önemini artıracağını belirtiyor. Fakat burada küçük bir paradoks var: İnsanların neden satın aldığını anlamaya çalışan yapay zeka, muhtemelen insanların gece 02.17'de neden sepete üç tane gereksiz ürün eklediğini de hiçbir zaman tam olarak çözemeyebilirdi.

Yenilenebilir enerji alanında çalışarak geleceğin sektörlerinden birine yatırım yapardı.

Yenilenebilir enerji alanında çalışarak geleceğin sektörlerinden birine yatırım yapardı.

Yapay zeka sadece bilgisayar başında yapılan işlere yönelmek zorunda değildi. İklim değişikliği ve enerji dönüşümü, önümüzdeki yıllarda ciddi ekonomik fırsatlar yaratması beklenen alanlar arasında bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu; çevre mühendisliği, yenilenebilir enerji mühendisliği ve elektrikli araçlarla ilgili uzmanlıkları hızlı büyümesi beklenen meslekler arasında sıralıyor. Yapay zeka da veri analizi ve optimizasyon becerilerini kullanarak enerji üretimini, depolamayı ve tüketimi daha verimli hale getirebilirdi.

Kendi şirketini kurup yapay zeka destekli bir girişimci olurdu.

Kendi şirketini kurup yapay zeka destekli bir girişimci olurdu.

Listenin sonunda yapay zekanın en mantıklı hamlesi belki de başkasının yanında çalışmak yerine kendi şirketini kurmak olurdu. Çünkü teknoloji alanında yeni ihtiyaçlar ortaya çıktıkça bu ihtiyaçları çözen ürün ve hizmetlere olan talep de büyüyor. Dünya Ekonomik Forumu, AI ve bilgi işlem teknolojilerinin iş dünyasını dönüştüren en önemli unsurlardan biri olduğunu ve teknoloji odaklı rollerin en hızlı büyüyen meslekler arasında yer aldığını belirtiyor. Yapay zeka bir insan olsaydı muhtemelen önce birkaç yıl sektörü analiz eder, ardından yatırımcı sunumunu hazırlar ve şirketini kurardı. Sonuçta kendi kapasitesini en iyi bilen bir çalışanın patron olmaya karar vermesi de ekonominin en şaşırtıcı sürprizi olmazdı.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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