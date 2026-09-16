Yapay Zeka Yanıtlıyor: Yapay Zeka Bir İnsan Olsaydı İyi Bir Ekonomik Yaşam İçin Hangi İşi Yapardı?
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Yapay zeka bugün milyonlarca insanın yaptığı işi hızlandırıyor, bazı mesleklerin şeklini değiştiriyor ve yeni iş alanları yaratıyor. Peki bütün bunları yapan yapay zeka bir gün insan olup kendi geçimini sağlamak zorunda kalsaydı, hangi mesleği seçerdi? Gelir potansiyeli, gelecekteki iş güvencesi ve insanlarla birlikte çalışma ihtimalini düşünerek kendisine oldukça stratejik bir kariyer planı çıkarabilirdi. Detaylara birlikte bakalım!
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Yapay zeka kendisine en başta teknoloji danışmanlığını seçerdi.
Veri bilimciliği yaparak rakamların arasındaki hikayeyi çözmeye çalışırdı.
Siber güvenlik uzmanı olarak dijital dünyanın kapısında beklerdi.
Yapay zeka ürün yöneticisi olup kendi türünün patronu olmaya çalışırdı.
Finansal analist olup paranın nereye gittiğini herkesten önce görmek isterd.
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Dijital pazarlama stratejisti olarak insanların neden alışveriş yaptığını çözmeye çalışırdı.
Yenilenebilir enerji alanında çalışarak geleceğin sektörlerinden birine yatırım yapardı.
Kendi şirketini kurup yapay zeka destekli bir girişimci olurdu.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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