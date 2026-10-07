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Berna Laçin Hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı

Berna Laçin Hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 13:12
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Berna Laçin hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı. Berna Laçin'e neden soruşturma başlatıldı?

Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı. Berna Laçin'e neden soruşturma başlatıldı?
twitter.com

Gazeteci Burak Doğan, Berna Laçin'e soruşturma başlatıldığını duyurdu. Paylaşım şöyleydi:

'BERNA LAÇİN HAKKINDA “HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK” SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı 'İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!' şeklindeki paylaşım üzerine, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlattı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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