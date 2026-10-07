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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP’ye Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP’ye Katıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 12:23
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Hoş geldin' sözleriyle duyurdu. Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katıldı. Erdoğan, Tugay'ın AKP'ye katılmasını 'Recep Tayyip Erdoğan taktı. Başkan Erdoğan 'Cemil Tugay'a hoş geldin sefalar getirdin diyorum' ifadeleriyle duyurdu.

Sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ilk açıklamasında, 'İzmir'i güzel şeyler bekliyor' ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay ve Erdoğan'dan ilk kare👇🏻

Cemil Tugay ve Erdoğan'dan ilk kare👇🏻

Cemil Tugay'ın ilk açıklaması şöyle:

'En iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldım.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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