"AKP'ye Geçerse Boşanırım" Demişti: Cemil Tugay ve Eşi AKP Toplantısında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yer aldı. AKP'ye katılan olan Cemil Tugay, daha önce konuyla ilgili 'AKP'ye geçersem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem 'senin evlatlıktan reddederim', eşim ise 'seni boşarım' dedi' ifadelerini kullanmıştı. Tugay'ın AKP'ye geçerse kendisinden boşanacağını iddia etti eşi Öznur Tugay, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda bulundu.