"AKP'ye Geçerse Boşanırım" Demişti: Cemil Tugay ve Eşi AKP Toplantısında
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yer aldı. AKP'ye katılan olan Cemil Tugay, daha önce konuyla ilgili 'AKP'ye geçersem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem 'senin evlatlıktan reddederim', eşim ise 'seni boşarım' dedi' ifadelerini kullanmıştı. Tugay'ın AKP'ye geçerse kendisinden boşanacağını iddia etti eşi Öznur Tugay, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda bulundu.
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Cemil Tugay, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda eşiyle birlikte katıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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