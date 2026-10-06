Cemil Tugay ve İzmir, AK Parti’ye Geçiyor: Resmi Hesaptan İzmir Marşı’yla Duyuruldu
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Kulislerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılması konuşuluyor. Gözler yarına çevrilirken AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.
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CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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