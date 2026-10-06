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Cemil Tugay ve İzmir, AK Parti’ye Geçiyor: Resmi Hesaptan İzmir Marşı’yla Duyuruldu

Cemil Tugay ve İzmir, AK Parti’ye Geçiyor: Resmi Hesaptan İzmir Marşı’yla Duyuruldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 20:53 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 21:21
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Kulislerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılması konuşuluyor. Gözler yarına çevrilirken AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

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AK Parti'nin hesabından yapılan paylaşım:

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı.

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı.

Cemil Tugay'ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme ise dikkat çekmişti.

Siyaset kulislerinde Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. Gözler yarına çevrilirken AK Parti sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşılan görüntüde çöp dağına yer verilirken çiçeklerin açtığı görüldü. Videoda arka planda İzmir marşı çalarken 07.10.2026 tarihi verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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