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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den Fatma Betül Sayan Kaya Açıklaması: Her Biri İfadeye Çağrılmalıdır!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den Fatma Betül Sayan Kaya Açıklaması: Her Biri İfadeye Çağrılmalıdır!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 19:36
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AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Zengin, konuyu 'fon meselesi' olarak tanımladığını belirterek kim yanlış yaptıysa hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi ve AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın da adının geçtiği süreçte ilgili kişilerin soruşturmaya tabi tutulup ifadeye çağrılması gerektiğini vurguladı. Zengin ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ertesi gün Meclis'i bilgilendireceğini duyururken, muhalefet partileri Fon Koordinasyon Kurulu'nu yetersiz bulup araştırma komisyonu talep etti.

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İşte Özlem Zengin'in açıklamaları:

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin Genel Kurul'da "fon meselesi" için ne dedi?

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin Genel Kurul'da "fon meselesi" için ne dedi?

Fonzi ya da fon krizi olarak adlandırılan süreci kendisinin 'fon meselesi' olarak tanımladığını söyleyen Özlem Zengin, 6 Ekim'deki Genel Kurul oturumunda konuya dair hukuki hesap sorma vurgusu yaptı. Zengin, bu konuda kim yanlış yaptıysa hukuk önünde kesinlikle hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Süreçte makam ayrımı yapılmadan soruşturma yürütülmesi gerektiğini savunan Özlem Zengin, paranın geri alınması ve mağdurların hukuki çözüme kavuşması çağrısı da yaptı. Zengin'in bir gün önce Düzce'de yaptığı açıklamada ise 'teşkilatın hangi kademesinde olursa olsun' yanlış yapanın yaptırımla karşılaşacağını söylediği hatırlatıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon soruşturmasında adı geçen ve AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadeye çağrılmamasına yönelik eleştirilere de değindi. Zengin şu sözleri kullandı: 'Bu insanlar muhakkak surette soruşturmaya tabi tutulmalıdır ve ifadeye çağrılmalıdır, her birisi.'

Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlığına ilişkin tedbir talebi ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gündeme gelmişti. Muhalefet, Özata Denizcilik hisselerinden elde edildiği öne sürülen kazanç nedeniyle Sayan Kaya'nın ifadesinin alınmasını istiyordu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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