AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den Fatma Betül Sayan Kaya Açıklaması: Her Biri İfadeye Çağrılmalıdır!
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AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Zengin, konuyu 'fon meselesi' olarak tanımladığını belirterek kim yanlış yaptıysa hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi ve AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın da adının geçtiği süreçte ilgili kişilerin soruşturmaya tabi tutulup ifadeye çağrılması gerektiğini vurguladı. Zengin ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ertesi gün Meclis'i bilgilendireceğini duyururken, muhalefet partileri Fon Koordinasyon Kurulu'nu yetersiz bulup araştırma komisyonu talep etti.
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İşte Özlem Zengin'in açıklamaları:
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AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin Genel Kurul'da "fon meselesi" için ne dedi?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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