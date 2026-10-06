AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den Fatma Betül Sayan Kaya Açıklaması: Her Biri İfadeye Çağrılmalıdır!

Fonzi ya da fon krizi olarak adlandırılan süreci kendisinin 'fon meselesi' olarak tanımladığını söyleyen Özlem Zengin, 6 Ekim'deki Genel Kurul oturumunda konuya dair hukuki hesap sorma vurgusu yaptı. Zengin, bu konuda kim yanlış yaptıysa hukuk önünde kesinlikle hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Süreçte makam ayrımı yapılmadan soruşturma yürütülmesi gerektiğini savunan Özlem Zengin, paranın geri alınması ve mağdurların hukuki çözüme kavuşması çağrısı da yaptı. Zengin'in bir gün önce Düzce'de yaptığı açıklamada ise 'teşkilatın hangi kademesinde olursa olsun' yanlış yapanın yaptırımla karşılaşacağını söylediği hatırlatıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon soruşturmasında adı geçen ve AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadeye çağrılmamasına yönelik eleştirilere de değindi. Zengin şu sözleri kullandı: 'Bu insanlar muhakkak surette soruşturmaya tabi tutulmalıdır ve ifadeye çağrılmalıdır, her birisi.'

Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlığına ilişkin tedbir talebi ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gündeme gelmişti. Muhalefet, Özata Denizcilik hisselerinden elde edildiği öne sürülen kazanç nedeniyle Sayan Kaya'nın ifadesinin alınmasını istiyordu.