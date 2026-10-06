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Akın Gürlek'ten Fon Soruşturması Açıklaması: “Beş Kişi Gönüllü İade Yaptı, Dosyaları Kapanmayacak”

Akın Gürlek'ten Fon Soruşturması Açıklaması: “Beş Kişi Gönüllü İade Yaptı, Dosyaları Kapanmayacak”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 12:44
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında beş kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Gürlek, 'Bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Onlarla ilgili işlem yapılacak' dedi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında şu ana kadar beş kişinin gönüllü iade yaptığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında şu ana kadar beş kişinin gönüllü iade yaptığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda gönüllülük esasıyla para iade edenlerin yalnızca etkin pişmanlıktan yararlanabileceğini belirtti.

Gürlek, 'Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini anlatan Bakan Gürlek, vatandaşların müsterih olması gerektiğini vurguladı.

Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Başsavcılarımız gelen ihbarlar, şikayetler ya da tespitler uyarınca SPK'ya suç duyurusunda bulundu. SPK da bu hisselerle ilgili soruşturma izni veriyor. 2025 yılında Şubat ayında bir kısım fon ve hisselerde hareketlilik olduğunu fark etmiştik. 2026 yılının ağustos ayında vatandaşlarımızdan çok sayıda şikayet geldi. Ağustos ayında müzekkere yazdık, fon soruşturması bu şekilde başladı. Devam eden bir soruşturma süreci var.

- Şunu ifade etmek istiyorum; Türk ekonomisi çok güçlü. Küçük bir kısımda meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci takip ediyor. Bütün önleyici tedbirler alındı. 85 şüpheli tutuklandı, birçok kişinin malvarlığı donduruldu. Soruşturmadan iki gün sonra bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında havale için talimat vermişti. Başsavcılığımızın yazısıyla bu transfer önlendi.

- Devlet Denetleme Kurulu da devreye girdi. Onlar inceleyecek, kusur ve kasıt varsa kurumlarla ilgili çalışma da yapılacak. Burada şunu gördük; gerçekten vatandaşlarımızın iyi niyetle para biriktirerek yatırdığı birikim var. Bir de şunu gördük; kapalı ve açık fonlarda kısa sürede tamamen içeriden aldıkları bilgilerle girdi-çıktı yaparak kazanılan paralar var. Bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Kısa sürede fahiş kazanç sağlayan kişiler ve şirketlere karşı tedbir kararları konuldu.'

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda gönüllülük esasıyla para iade etmek isteyenler için hesap açıldı. TMSF Başkanımız ile görüştü, beş kişi iadelerde bulunmuş. Tüm bu malvarlıkları hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.

- Kısa sürede fahiş kazanan, tüyo alıp içeri giren kişilerden sonuna kadar paralarını tahsil etmek için üzerimize ne gerekiyorsa yapacağız. Anadolu'da bir söz var; 'Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkarır.' Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Piyasamız, yatırımcılarımız kesinlikle etkilenmeyecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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