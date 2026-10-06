Akın Gürlek'ten Fon Soruşturması Açıklaması: “Beş Kişi Gönüllü İade Yaptı, Dosyaları Kapanmayacak”
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında beş kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Gürlek, 'Bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Onlarla ilgili işlem yapılacak' dedi.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında şu ana kadar beş kişinin gönüllü iade yaptığını açıkladı.
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Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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