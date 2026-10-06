Akın Gürlek'ten Fon Soruşturması Açıklaması: “Beş Kişi Gönüllü İade Yaptı, Dosyaları Kapanmayacak”

- Başsavcılarımız gelen ihbarlar, şikayetler ya da tespitler uyarınca SPK'ya suç duyurusunda bulundu. SPK da bu hisselerle ilgili soruşturma izni veriyor. 2025 yılında Şubat ayında bir kısım fon ve hisselerde hareketlilik olduğunu fark etmiştik. 2026 yılının ağustos ayında vatandaşlarımızdan çok sayıda şikayet geldi. Ağustos ayında müzekkere yazdık, fon soruşturması bu şekilde başladı. Devam eden bir soruşturma süreci var.

- Şunu ifade etmek istiyorum; Türk ekonomisi çok güçlü. Küçük bir kısımda meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci takip ediyor. Bütün önleyici tedbirler alındı. 85 şüpheli tutuklandı, birçok kişinin malvarlığı donduruldu. Soruşturmadan iki gün sonra bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında havale için talimat vermişti. Başsavcılığımızın yazısıyla bu transfer önlendi.

- Devlet Denetleme Kurulu da devreye girdi. Onlar inceleyecek, kusur ve kasıt varsa kurumlarla ilgili çalışma da yapılacak. Burada şunu gördük; gerçekten vatandaşlarımızın iyi niyetle para biriktirerek yatırdığı birikim var. Bir de şunu gördük; kapalı ve açık fonlarda kısa sürede tamamen içeriden aldıkları bilgilerle girdi-çıktı yaparak kazanılan paralar var. Bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Kısa sürede fahiş kazanç sağlayan kişiler ve şirketlere karşı tedbir kararları konuldu.'

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda gönüllülük esasıyla para iade etmek isteyenler için hesap açıldı. TMSF Başkanımız ile görüştü, beş kişi iadelerde bulunmuş. Tüm bu malvarlıkları hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.

- Kısa sürede fahiş kazanan, tüyo alıp içeri giren kişilerden sonuna kadar paralarını tahsil etmek için üzerimize ne gerekiyorsa yapacağız. Anadolu'da bir söz var; 'Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkarır.' Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Piyasamız, yatırımcılarımız kesinlikle etkilenmeyecek.