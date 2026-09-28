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Fon Soruşturmasındaki Aile Bağları: Bakan Yardımcısının Damadı, Eski Bakanın Oğlu, Ekonomist Kardeşler

Fon Soruşturmasındaki Aile Bağları: Bakan Yardımcısının Damadı, Eski Bakanın Oğlu, Ekonomist Kardeşler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 13:44
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Fon soruşturmasında adı geçen isimlerin finans dünyasındaki görevleri kadar aile bağları da gündem oldu. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik'in damadı olduğu ortaya çıktı. Tera'nın kurucusu Emre Tezmen ise eski Ulaştırma Bakanı ve DYP Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in oğlu. 

İşte fon olayı ile gündeme gelen aile bağları...

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Özata Denizcilik'in eski yöneticisi İskender Balcı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı çıktı.

Özata Denizcilik'in eski yöneticisi İskender Balcı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı çıktı.

Balcı'nın babası Mustafa Balcı da eski bir BDDK Kurul üyesi; Tera Yatırım Bankası'na kuruluş izni verildiği dönemde kurulda görev yapıyordu.

31 Ağustos'ta 'kişisel nedenlerle' Özata'daki görevinden ayrılan Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği iddia ediliyor.

Erdin Özel'in, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik'in damadı.

Erdin Özel'in, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik'in damadı.

Gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel için 'soruşturmanın en kilit ismi' tanımı kullanılıyor.

Tera'nın kurucusu Emre Tezmen ise eski Ulaştırma Bakanı ve DYP Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in oğlu.

Tera'nın kurucusu Emre Tezmen ise eski Ulaştırma Bakanı ve DYP Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in oğlu.

Tera Yatırım'ın resmî kayıtlarında Oğuz Tezmen onursal başkan, oğlu Emre Tezmen ise yönetim kurulu başkanı olarak yer alıyor.

Forbes Türkiye'nin 10 Mart 2026'daki listesine göre Emre Tezmen'in serveti 1,3 milyar dolar, babasınınki ise 1,1 milyar dolar.

Tutuklanan ekonomistler Emre ve Kerem Alkin kardeş; babaları Prof. Dr. Erdoğan Alkin eski bir Emlakbank yöneticisi.

Tutuklanan ekonomistler Emre ve Kerem Alkin kardeş; babaları Prof. Dr. Erdoğan Alkin eski bir Emlakbank yöneticisi.

Erdoğan Alkin, yıllar önce rüşvet skandalıyla sarsılan Emlakbank'ta Engin Civan döneminin yönetim kurulunda yer almıştı.

Kerem Alkin ise daha önce Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı ve Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulunda bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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