Fon Soruşturmasındaki Aile Bağları: Bakan Yardımcısının Damadı, Eski Bakanın Oğlu, Ekonomist Kardeşler
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Fon soruşturmasında adı geçen isimlerin finans dünyasındaki görevleri kadar aile bağları da gündem oldu. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik'in damadı olduğu ortaya çıktı. Tera'nın kurucusu Emre Tezmen ise eski Ulaştırma Bakanı ve DYP Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in oğlu.
İşte fon olayı ile gündeme gelen aile bağları...
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Özata Denizcilik'in eski yöneticisi İskender Balcı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı çıktı.
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Erdin Özel'in, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik'in damadı.
Tera'nın kurucusu Emre Tezmen ise eski Ulaştırma Bakanı ve DYP Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in oğlu.
Tutuklanan ekonomistler Emre ve Kerem Alkin kardeş; babaları Prof. Dr. Erdoğan Alkin eski bir Emlakbank yöneticisi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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