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Fon Skandalında Adı Geçen İskender Balcı Açıklama Yaptı: “Yurt Dışında Değil Türkiye’deyim”

Fon Skandalında Adı Geçen İskender Balcı Açıklama Yaptı: “Yurt Dışında Değil Türkiye’deyim”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 14:16
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Kamuoyunda 'fon skandalı' olarak bilinen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı açıklama yaptı. Balcı, 'fon soruşturması' kapsamında incelenen 'Özata Denizcilik' şirketideki Yönetim Kurulu Üyesi görevinden ağustos ayında istifa etmişti.

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İskender Balcı’nın açıklaması şu şekilde:

İskender Balcı’nın açıklaması şu şekilde:

'Son günlerde şahsımı hedef alan asılsız iddia ve haberlere ilişkin kamuoyunu doğrudan ve doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle bilinmesini isterim ki yurt dışında değil, Türkiye’deyim. İletişim kanallarım açık, adresim bellidir. Yetkili makamların tarafıma her an ulaşması mümkündür; herhangi bir çağrı yapıldığında da tereddütsüz icabet edeceğim açıktır.

Konuya ilişkin gerçekler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:

Özata Denizcilik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğim Hakkında:

1- İcrai bir yetkim yoktur: Bağımsız yönetim kurulu üyeliği icrai bir görev değildir. Şirketin günlük ticari veya operasyonel faaliyetlerini yürütme, yönetme ya da borsadaki pay işlemlerini gerçekleştirme yetkim ve görevim bulunmamaktadır.

2- Borsada hiçbir işlemim olmamıştır: Bugüne kadar hayatım boyunca hiçbir bankada yatırım hesabım dahi açılmamış, hiçbir hisse senedi alım-satım işlemi yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu şirketin paylarına ilişkin de herhangi bir yatırımım veya işlemim kesinlikle söz konusu değildir.

İstifa Süreci Hakkında:

1- Şirkette yaklaşık 3 yıl boyunca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptım ve bu süre zarfında yalnızca sembolik düzeyde bir huzur hakkı aldım.

2- Basına yansıyan pay satışı, Yönetim Kurulu üyesi olduğum Özata Denizcilik’in tasarrufunda olan bir işlem değildir. Bu satış, Özata Tersanecilik (Özata Denizcilik şirketinin sahibi) tarafından SPK onayıyla gerçekleştirilmiş olup, YK üyesi olduğum Özata Denizcilik'te bu doğrultuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı da bulunmamaktadır.

3- Söz konusu işlemden, işlem gerçekleştikten yaklaşık 15 gün sonra haberdar oldum.

4- Bilgi sahibi olduktan ve hisse hareketliliklerini gördükten sonra durumdan duyduğum derin rahatsızlığı Yönetim Kurulu nezdinde defaatle dile getirdim.

5- Sürecin bu şekilde seyretmesinden duyduğum ilkesel rahatsızlık sebebiyle istifa kararımı Ağustos ayı başında Yönetim Kurulu’na sözlü olarak ilettim; Ağustos ayı sonu itibarıyla da görevimi tek taraflı olarak resmen sonlandırdım.

Süreç bundan ibarettir.

Şahsımı ve ailemi mesnetsizce töhmet altında bırakan, itibar zedeleme amacı taşıyan yalan haber ve paylaşımlara karşı tüm yasal haklarımı kullanacağımı, ilgililer hakkında gerekli hukuki süreçleri derhal başlatacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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