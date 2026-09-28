Fon Skandalında Adı Geçen İskender Balcı Açıklama Yaptı: “Yurt Dışında Değil Türkiye’deyim”
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Kamuoyunda 'fon skandalı' olarak bilinen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı açıklama yaptı. Balcı, 'fon soruşturması' kapsamında incelenen 'Özata Denizcilik' şirketideki Yönetim Kurulu Üyesi görevinden ağustos ayında istifa etmişti.
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İskender Balcı’nın açıklaması şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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