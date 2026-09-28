Doktorlar "Ayların Kaldı" Deyince Tüm Şirketlerini Satıp Parasını Doğaya Yatırdı
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
1905 yılında doktorların birkaç aylık ömür biçtiği Seattle doğumlu gemi yapımı ustası Robert Moran, Orcas Adası'nda huzurlu bir hayat kurma kararı aldı. Ölümü beklerken doğayla baş başa kalmayı seçen Moran'ın bu teşhisi tamamen yanlış çıktı. Yanıltıcı tıbbi tahmine rağmen 38 yıl daha yaşayan iş insanı, doğayla iyileşen ömrünü Washington eyaletinin en büyük kamu alanlarından birine dönüştürdü.
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Ölümcül teşhis adada mucizevi bir iyileşmeye dönüştü
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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