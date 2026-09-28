Doktorlar "Ayların Kaldı" Deyince Tüm Şirketlerini Satıp Parasını Doğaya Yatırdı

Koruduğu bu doğal cenneti kamuya kazandırmak isteyen Moran, 1921 yılında yaklaşık 2.700 dönümlük arazisini Washington eyaletine bağışladı. Bu anlamlı hamleyle kurulan Moran State Park'ın gelişimi için kendi bütçesinden yol, köprü ve patikalar yaptırmaya devam etti. 1943 yılında 86 yaşında hayatını kaybeden Moran, arkasında günümüzde 5.000 dönümü aşan devasa bir doğa mirası bıraktı.