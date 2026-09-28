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Doktorlar "Ayların Kaldı" Deyince Tüm Şirketlerini Satıp Parasını Doğaya Yatırdı

Doktorlar "Ayların Kaldı" Deyince Tüm Şirketlerini Satıp Parasını Doğaya Yatırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 15:01
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1905 yılında doktorların birkaç aylık ömür biçtiği Seattle doğumlu gemi yapımı ustası Robert Moran, Orcas Adası'nda huzurlu bir hayat kurma kararı aldı. Ölümü beklerken doğayla baş başa kalmayı seçen Moran'ın bu teşhisi tamamen yanlış çıktı. Yanıltıcı tıbbi tahmine rağmen 38 yıl daha yaşayan iş insanı, doğayla iyileşen ömrünü Washington eyaletinin en büyük kamu alanlarından birine dönüştürdü.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Ölümcül teşhis adada mucizevi bir iyileşmeye dönüştü

Ölümcül teşhis adada mucizevi bir iyileşmeye dönüştü

Seattle belediye başkanlığı ve dev gemi projelerinin getirdiği aşırı yorgunluk sonrası kalp rahatsızlığı geçiren Moran, doktorların ömür biçmesi üzerine 1906'da şirketini 3,5 milyon dolara satarak emekliye ayrıldı. Orcas Adası'na çekilerek 54 odalı Rosario Konağı'nı inşa ettiren girişimci, adanın temiz iklimi sayesinde sağlığına yeniden kavuştu. Birkaç ay ömrü kaldığı söylenen Moran, adada tam 38 yıl daha yaşayarak tıp dünyasını şaşırttı.

Topraklarında ağaç kesimini ve avlanmayı tamamen yasakladı

Topraklarında ağaç kesimini ve avlanmayı tamamen yasakladı

Sağlığının düzelmesiyle birlikte odağını çevresindeki eşsiz doğayı korumaya adadı. Kendi mülkiyetindeki geniş topraklarda ağaç kesilmesine ve avcılık yapılmasına kesinlikle izin vermedi. Mount Constitution çevresindeki bakir ormanların, göllerin ve dağlık alanların bozulmadan geleceğe aktarılması için arazilerini koruma altına aldı.

Devasa mülkünü halkın kullanımına devrederek devlet parkı yaptırdı

Devasa mülkünü halkın kullanımına devrederek devlet parkı yaptırdı

Koruduğu bu doğal cenneti kamuya kazandırmak isteyen Moran, 1921 yılında yaklaşık 2.700 dönümlük arazisini Washington eyaletine bağışladı. Bu anlamlı hamleyle kurulan Moran State Park'ın gelişimi için kendi bütçesinden yol, köprü ve patikalar yaptırmaya devam etti. 1943 yılında 86 yaşında hayatını kaybeden Moran, arkasında günümüzde 5.000 dönümü aşan devasa bir doğa mirası bıraktı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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