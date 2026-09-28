Dünyanın En İyi Süt Ürünleri Belli Oldu: İkinci Sırada Türk Lezzeti Var!

TasteAtlas, ürün türlerinin yanı sıra dünyanın en iyi süt ürünü üreticilerini de sıraladı. Bu listede Türkiye'yi Vakfıkebir'deki İslamoğlu Gıda, 'Yöresel Vakfıkebir Köy Tereyağı' ile temsil etti. Üretici 4,5 puanla 98. sırada yer aldı, zirvede ise Fransa'daki Maison Bordier bulunuyor.

Listeye giren Türk süt ürünleri ve sıraları şu şekilde:

Trabzon tereyağı - 2. sıra (4,4)

Kaymak - 3. sıra (4,4)

TasteAtlas, sıralamayı hazırlarken 23 Eylül 2026'ya kadar kaydedilen 3.389 puanlamanın 2.370'ini gerçek kullanıcı puanı olarak kabul etti. Platform, listelerinin yemekler hakkında kesin bir sonuç değil, yerel lezzetleri tanıtmaya yönelik bir çalışma olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.