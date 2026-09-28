article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En İyi Süt Ürünleri Belli Oldu: İkinci Sırada Türk Lezzeti Var!

Dünyanın En İyi Süt Ürünleri Belli Oldu: İkinci Sırada Türk Lezzeti Var!

Trabzon
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 15:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yemek tarifleri, yemek incelemeleri ve deneyimleri derleyen TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Süt Ürünleri' listesini güncelledi. Türkiye'den iki lezzet ilk üçe girdi: Trabzon tereyağı ikinci, kaymak ise üçüncü sıraya yerleşti. Zirvede 4,5 puanla İrlanda tereyağı yer aldı.

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zirvede İrlanda tereyağı var, Trabzon tereyağı yalnızca 0,1 puan geride kaldı.

Zirvede İrlanda tereyağı var, Trabzon tereyağı yalnızca 0,1 puan geride kaldı.

Listenin birincisi, yılın büyük bölümünde açık meralarda otlayan ineklerin sütünden yapılan İrlanda tereyağı oldu. Koyu sarı rengi ve kremsi tadıyla bilinen tereyağı 4,5 puan aldı.

Trabzon tereyağı ise 4,4 puanla ikinci sıraya yerleşti. Geleneksel yöntemlerle üretilen tereyağı, buz gibi suyla yıkanıp uzun süre tahta kaşıkla yoğruluyor. Üzerine kaşıkla atılan çentikler de geleneğin bir parçası.

Listenin ilk 10'u ise şu şekilde:

  • İrlanda tereyağı - İrlanda

  • Trabzon tereyağı - Türkiye

  • Kaymak - Türkiye

  • Beurre d'Isigny (tereyağı) - Fransa

  • Devonshire clotted cream (koyu krema) - İngiltere

  • Yunan yoğurdu - Yunanistan

  • Bulgarsko kiselo mlyako (yoğurt) - Bulgaristan

  • Yoğurt - Bulgaristan

  • Cornish clotted cream (koyu krema) - İngiltere

  • Ghee (sade yağ) - Hindistan

Kaymak da üçüncü sıraya yerleşti, Türkiye ilk üçte iki kez yer aldı.

Kaymak da üçüncü sıraya yerleşti, Türkiye ilk üçte iki kez yer aldı.

Türk kahvaltısının vazgeçilmezi kaymak da 4,4 puanla üçüncü oldu. TasteAtlas, kaymağın kökenini Orta Asya'daki Türk topluluklarına dayandırıyor. Ürün daha sonra Orta Doğu'ya, Balkanlar'a ve Asya'nın bazı bölgelerine yayılmış.

Kaymak, taze sütün kaynatılıp kısık ateşte bekletilmesi ve yüzeyde toplanan kremanın soğutulmasıyla yapılıyor. Kaymak tutkunlarına göre en iyisi manda sütünden yapılanı.

Platform, kaymağın bal kaymak olarak kahvaltıda ya da ayva tatlısı, künefe ve ekmek kadayıfı gibi tatlıların yanında tüketildiğini de not düşüyor. İngiltere'nin kaymağa benzeyen clotted cream'i ise 5. sırada kaldı.

Vakfıkebir'den bir üretici de dünyanın en iyi 100 süt ürünü markası arasında.

Vakfıkebir'den bir üretici de dünyanın en iyi 100 süt ürünü markası arasında.

TasteAtlas, ürün türlerinin yanı sıra dünyanın en iyi süt ürünü üreticilerini de sıraladı. Bu listede Türkiye'yi Vakfıkebir'deki İslamoğlu Gıda, 'Yöresel Vakfıkebir Köy Tereyağı' ile temsil etti. Üretici 4,5 puanla 98. sırada yer aldı, zirvede ise Fransa'daki Maison Bordier bulunuyor.

Listeye giren Türk süt ürünleri ve sıraları şu şekilde:

  • Trabzon tereyağı - 2. sıra (4,4)

  • Kaymak - 3. sıra (4,4)

TasteAtlas, sıralamayı hazırlarken 23 Eylül 2026'ya kadar kaydedilen 3.389 puanlamanın 2.370'ini gerçek kullanıcı puanı olarak kabul etti. Platform, listelerinin yemekler hakkında kesin bir sonuç değil, yerel lezzetleri tanıtmaya yönelik bir çalışma olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın