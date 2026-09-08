Dünyanın En İyi Börekleri Seçildi: Türkiye Listeye Damga Vurdu!
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Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi böreklerini listeledi. Ağustos ayında güncellenen listeye Türkiye damgasını vurdu. İlk 10’da 8 Türk lezzetinin yer aldığı görüldü!
Birinci sıraya yerleşen paçanga böreğini, Gaziantep'in dünyaca meşhur katmeri takip etti.
İşte dünyanın en iyi börekleri listesi!
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Paçanga, dünyanın en iyi böreği seçildi.
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Peki listenin devamı nasıl?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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