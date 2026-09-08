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Dünyanın En İyi Börekleri Seçildi: Türkiye Listeye Damga Vurdu!

Dünyanın En İyi Börekleri Seçildi: Türkiye Listeye Damga Vurdu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 15:29
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Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi böreklerini listeledi. Ağustos ayında güncellenen listeye Türkiye damgasını vurdu. İlk 10’da 8 Türk lezzetinin yer aldığı görüldü!

Birinci sıraya yerleşen paçanga böreğini, Gaziantep'in dünyaca meşhur katmeri takip etti.

İşte dünyanın en iyi börekleri listesi!

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Paçanga, dünyanın en iyi böreği seçildi.

Paçanga, dünyanın en iyi böreği seçildi.

Dünya mutfaklarına ilişkin hazırladığı listelerle dikkat çeken TasteAtlas, mutfak kültürünü sonraki nesillere aktarmayı ve tanıtmayı amaçlıyor. TasteAtlas, bu kez de Ağustos ayı içerisinde 'dünyanın en iyi börekleri' listesini güncelledi. 

Listede Türkiye açık ara farkla birinci oldu. Hem listenin birincisi Türkiye'den çıktı hem ilk 10'da toplam 8 böreğimiz yer aldı. 

Paçanga böreği listede birinci olurken ikinci sıraya da Gaziantep mutfağının öne çıkan lezzetlerinden katmer yerleşti. 

Üçüncü sırada Bosna Hersek'in bureği, dördüncü sırada Türkiye'den kol böreği yer aldı. 

Birinci sırada yer alan paçanga böreğinin tarifinde ise şu ifadelere yer verildi: 

'Yufka veya filo hamurunun içine pastırma (tuzlanmış, dinlendirilmiş, kurutulmuş sığır eti) ve kaşar peyniri doldurularak yapılır.

Temel malzemelerin yanı sıra, bazıları iç harcına biber ve domates de eklemeyi sever. Hamur açılır, dikdörtgenler halinde kesilir ve ardından kızartılır. Bu börek fırında da pişirilebilir, ancak kızartma geleneksel yöntemdir. Paçanga böreği sıcak servis edilir ve genellikle meze olarak yenir.'

Peki listenin devamı nasıl?

Peki listenin devamı nasıl?

1. Paçanga

2. Katmer

3. Burek (Bosna Hersek)

4. Kol Böreği

5. Çibörek (Kırım)

6. Sigara Böreği

7. Gül Böreği

8. Boşnak Böreği

9. Su Böreği

10. Tepsi Böreği

İkinci sırada yer alan katmer için ise şu ifadelere yer verildi: 'Bir çeşit tatlı börek olan katmer, Türkiye'nin gastronomi başkenti ve Güneydoğu Anadolu'da yer alan, çeşitli kültür ve mutfakların zengin bir karışımı olan Gaziantep'in özel bir lezzetidir. Dünyanın en kaliteli fıstıklarına ve lezzetli Antep baklavasına ev sahipliği yapmasıyla ünlü olan bu kadim şehirde, çoğu yerli halk güne katmer ile başlar.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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