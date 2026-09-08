Dünyanın En İyi Börekleri Seçildi: Türkiye Listeye Damga Vurdu!

Dünya mutfaklarına ilişkin hazırladığı listelerle dikkat çeken TasteAtlas, mutfak kültürünü sonraki nesillere aktarmayı ve tanıtmayı amaçlıyor. TasteAtlas, bu kez de Ağustos ayı içerisinde 'dünyanın en iyi börekleri' listesini güncelledi.

Listede Türkiye açık ara farkla birinci oldu. Hem listenin birincisi Türkiye'den çıktı hem ilk 10'da toplam 8 böreğimiz yer aldı.

Paçanga böreği listede birinci olurken ikinci sıraya da Gaziantep mutfağının öne çıkan lezzetlerinden katmer yerleşti.

Üçüncü sırada Bosna Hersek'in bureği, dördüncü sırada Türkiye'den kol böreği yer aldı.

Birinci sırada yer alan paçanga böreğinin tarifinde ise şu ifadelere yer verildi:

'Yufka veya filo hamurunun içine pastırma (tuzlanmış, dinlendirilmiş, kurutulmuş sığır eti) ve kaşar peyniri doldurularak yapılır.

Temel malzemelerin yanı sıra, bazıları iç harcına biber ve domates de eklemeyi sever. Hamur açılır, dikdörtgenler halinde kesilir ve ardından kızartılır. Bu börek fırında da pişirilebilir, ancak kızartma geleneksel yöntemdir. Paçanga böreği sıcak servis edilir ve genellikle meze olarak yenir.'