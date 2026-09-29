Psikolog Açıkladı: Aşkta En Büyük Hata Daha Kimseyle Tanışmadan Yapılıyormuş

Bekâr olmak, partner arayan pek çok kişiye çözülmesi gereken bir sorun gibi geliyor. Psikoloji doktorası olan ve yıllarını kaygılar, eski yaralar ve farkında olmadan tekrarlanan davranış kalıpları üzerine çalışarak geçiren Rosenfeld, bu bakış açısının değişmesi gerektiğini düşünüyor. Newsweek'e konuşan psikoloğun ilk tavsiyesi net: Yalnızlıktan kaçmak için flört etmeyin, önce kendi başınıza huzurlu olmayı öğrenin.

Rosenfeld'e göre tek başına vakit geçirmekten keyif alan biri, kiminle birlikte olacağına çok daha bilinçli karar veriyor. Bekârlık rahatsız edici geldiği için bir ilişkiye atlamak yerine, karşısındaki kişinin hayatına gerçekten uyup uymadığını tartabiliyor.

Psikolog romantizmden uzak durmayı önermiyor. Yakınlık istemek son derece doğal. Ancak birine korkuyla tutunmak ve onun yalnızlık hissini tamamen ortadan kaldırmasını beklemek, uzun vadede iki tarafa da zarar verebiliyor.