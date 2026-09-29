Psikolog Açıkladı: Aşkta En Büyük Hata Daha Kimseyle Tanışmadan Yapılıyormuş
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Uygulamalarda profil kaydırmak, yeni biriyle mesajlaşmak ya da ilk buluşmaya hazırlanmak... Çoğu kişi aşk arayışının bu noktada başladığını düşünüyor. Kaliforniyalı psikolog ve ilişki koçu Dr. Dan Rosenfeld ise işin çok daha önce başladığını söylüyor. Ona göre bekârlık dönemini nasıl yaşadığımız, kimi seçeceğimizi ve ilişkide nasıl davranacağımızı sessizce belirliyor. Rosenfeld'in dikkat çektiği 4 hata, daha kimseyle tanışmadan yapılıyor.
Kaynak: Bored Panda
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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