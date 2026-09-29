Perdeleri Yıkamadan Temizlemenin Basit Yöntemi Belli Oldu

Perdeler gün içinde açılıp kapandıkça havadaki toz, polen, evcil hayvan tüyü ve pişirme dumanları gibi parçacıkları kumaşın içine çeker. Bu birikim zamanla gözle görülmese de perdeleri evin içindeki en yoğun toz kaynaklarından birine çevirebiliyor.

Bu yüzden perdeleri sadece yılın belirli dönemlerinde tamamen yıkamak yerine, düzenli aralıklarla yüzeysel olarak temizlemek öneriliyor. Elektrik süpürgesinin yumuşak fırça aparı, bu iş için perde kumaşına zarar vermeden kullanılabilecek en pratik araçlardan biri.

Süpürgeyi kumaştan birkaç santim uzakta tutup düşük emiş gücüyle çalıştırmak, perdenin gerilmesini ya da yıpranmasını önlüyor.