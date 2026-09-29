Perdeleri Yıkamadan Temizlemenin Basit Yöntemi Belli Oldu
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Perdeler toz, akır ve polen gibi alerjenleri kolayca biriktiriyor
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Temizlik yukarıdan aşağıya doğru yapıldığında daha etkili oluyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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