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Yaşam
Perdeleri Yıkamadan Temizlemenin Basit Yöntemi Belli Oldu

Perdeleri Yıkamadan Temizlemenin Basit Yöntemi Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 16:00
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Perdeler, evin içinde en çok toz ve alerjen biriktiren ama en az dikkat edilen yüzeylerden biri. Uzmanlara göre her seferinde yıkamaya gerek kalmadan, evde zaten bulunan elektrik süpürgesiyle perdeleri düzenli olarak temizlemek mümkün.

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Perdeler toz, akır ve polen gibi alerjenleri kolayca biriktiriyor

Perdeler toz, akır ve polen gibi alerjenleri kolayca biriktiriyor

Perdeler gün içinde açılıp kapandıkça havadaki toz, polen, evcil hayvan tüyü ve pişirme dumanları gibi parçacıkları kumaşın içine çeker. Bu birikim zamanla gözle görülmese de perdeleri evin içindeki en yoğun toz kaynaklarından birine çevirebiliyor.

Bu yüzden perdeleri sadece yılın belirli dönemlerinde tamamen yıkamak yerine, düzenli aralıklarla yüzeysel olarak temizlemek öneriliyor. Elektrik süpürgesinin yumuşak fırça aparı, bu iş için perde kumaşına zarar vermeden kullanılabilecek en pratik araçlardan biri.

Süpürgeyi kumaştan birkaç santim uzakta tutup düşük emiş gücüyle çalıştırmak, perdenin gerilmesini ya da yıpranmasını önlüyor.

Temizlik yukarıdan aşağıya doğru yapıldığında daha etkili oluyor

Temizlik yukarıdan aşağıya doğru yapıldığında daha etkili oluyor

Süpürme işlemine her zaman perde rayına yakın üst kısımdan başlanması öneriliyor. Böylece fırçayla yerinden oynayan toz, henüz temizlenmemiş alt bölümlere düşer ve zaten temizlenmiş kısımlara geri bulaşmamış olur.

Pile ve kıvrımların üzerinde de ayrıca durmak gerekiyor; bu bölgeler parmaklarla hafifçe açılıp fırça aracının aralara girmesine izin verilerek daha derinlemesine temizlenebiliyor.

Bu şekilde yaklaşık iki haftada bir tekrarlanan kısa bir süpürme rutini, perdelerin tam yıkama ihtiyacını belirgin şekilde azaltıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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