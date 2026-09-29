450 Kiloluk Gizemli Kasa 400 Kişinin Önünde Açıldı: İçinden Bakın Ne Çıktı!

Kasayı iki kişi açtı. Önce kasanın arka tarafındaki metal panel çıkarıldı, ardından içerideki kalın beton tabaka matkap ve çekiçle kırıldı. Michigan Eyalet Üniversitesi'nden bir parçacık fizikçisi de açılışa eşlik etti.

Ne altın ne para ne de mücevher...

Kasadan bir metal kutu çıktı. Kutunun içinde ise sadece kömürleşmiş odun parçaları vardı. Yine de etkinlik boşa gitmedi. Bilet satışlarıyla 10 bin dolardan fazla para toplandı. Bu para, yerel burslara ve bakım evlerine bağışlanacak. Çekilişi kazanan kişiye ise yerel işletmelerin hediyeleriyle dolu başka bir sandık verildi.

Etkinliği düzenleyen Ty Damon, sonucu şöyle özetledi: