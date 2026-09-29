450 Kiloluk Gizemli Kasa 400 Kişinin Önünde Açıldı: İçinden Bakın Ne Çıktı!
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ABD'nin Michigan eyaletinde inşaat için kazı yapan işçiler, toprağın altında yaklaşık 450 kiloluk eski bir kasa buldu. 1920'lerden kaldığı düşünülen kasanın kime ait olduğu ve toprağın altına nasıl gömüldüğü bilinmiyordu. Kasaba halkı, kasayı açmak için bir şenlik düzenledi ve yaklaşık 400 kişi parka toplandı. Ama içinden beklenen hazine çıkmadı!
İşte detaylar.
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Kazıda Ortaya Çıktı
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Kasaba Açılışı Şenliğe Çevirdi
İçinden Sadece Yanmış Odun Çıktı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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