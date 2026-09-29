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450 Kiloluk Gizemli Kasa 400 Kişinin Önünde Açıldı: İçinden Bakın Ne Çıktı!

450 Kiloluk Gizemli Kasa 400 Kişinin Önünde Açıldı: İçinden Bakın Ne Çıktı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 15:45
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ABD'nin Michigan eyaletinde inşaat için kazı yapan işçiler, toprağın altında yaklaşık 450 kiloluk eski bir kasa buldu. 1920'lerden kaldığı düşünülen kasanın kime ait olduğu ve toprağın altına nasıl gömüldüğü bilinmiyordu. Kasaba halkı, kasayı açmak için bir şenlik düzenledi ve yaklaşık 400 kişi parka toplandı. Ama içinden beklenen hazine çıkmadı!

İşte detaylar.

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Kazıda Ortaya Çıktı

Kazıda Ortaya Çıktı

Kasa, bu yaz Alcona County'ye bağlı küçük Harrisville kasabasında bulundu. İnşaat işçileri kazı sırasında yaklaşık 1000 pound, yani 450 kilo ağırlığındaki kasaya rastladı.

Kasanın yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin ediliyordu. Fakat kime ait olduğu ve oraya nasıl gömüldüğü bilinmiyordu.

Kasaba Açılışı Şenliğe Çevirdi

Kasaba Açılışı Şenliğe Çevirdi

Kasabanın Lions Kulübü, kasayı açmak için 20 Eylül Pazar günü parkta bir etkinlik düzenledi. Yüzlerce çekiliş bileti satıldı. Kasanın içinden ne çıkarsa, çekilişi kazanan kişinin olacaktı.

Etkinliğe yaklaşık 400 kişi katıldı. Pek çok kişi 1920'lerin kıyafetleriyle geldi. Kasabanın avukatı bile bir vergi memuru kılığına girdi!

Kasaba halkı, etkinlik için kasanın geçmişine dair eğlenceli bir hikaye de canlandırdı. Bu senaryoya göre kasa, 1923'te çıkan bir yangında yok olan bir kadın şapkası dükkanına aitti ve enkazın altında kalmıştı. Ancak bu hikayenin gerçek olduğuna dair bir kanıt yoktu.

İçinden Sadece Yanmış Odun Çıktı

İçinden Sadece Yanmış Odun Çıktı

Kasayı iki kişi açtı. Önce kasanın arka tarafındaki metal panel çıkarıldı, ardından içerideki kalın beton tabaka matkap ve çekiçle kırıldı. Michigan Eyalet Üniversitesi'nden bir parçacık fizikçisi de açılışa eşlik etti. 

Ne altın ne para ne de mücevher...

Kasadan bir metal kutu çıktı. Kutunun içinde ise sadece kömürleşmiş odun parçaları vardı. Yine de etkinlik boşa gitmedi. Bilet satışlarıyla 10 bin dolardan fazla para toplandı. Bu para, yerel burslara ve bakım evlerine bağışlanacak. Çekilişi kazanan kişiye ise yerel işletmelerin hediyeleriyle dolu başka bir sandık verildi.

Etkinliği düzenleyen Ty Damon, sonucu şöyle özetledi:

'Hiçbir değeri olmayan bir şeyden yola çıkıp topluluk için harika bir şey yaptık ve çok para topladık.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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