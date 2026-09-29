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ŞOK'a Projeksiyon Gece Lambası Geliyor! 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Projeksiyon Gece Lambası Geliyor! 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.09.2026 - 16:06
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ŞOK 30 Eylül - 6 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları;

Haftanın Fırsatları;

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Skytech 50" 126 Ekran 4K QLED Whale TV (Q50ST1405): 16.999 TL

Skytech 50" 126 Ekran 4K QLED Whale TV (Q50ST1405): 16.999 TL

  • Arzum Nuvo Ion Saç Düzleştirici (AR5125): 1.499 TL

  • Arzum Shake'n Take Go Kişisel Blender (Ar1211): 2.399 TL

  • Petrix Uzaktan Kumandalı Astronot Projeksiyon Gece Lambası: 899 TL

  • Petrix Dokunmatik Armut Gece Lambası: 499 TL

  • Kiwi 1085 Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 425 TL

  • Torima LED Sensörlü Gece Lambası (LW-44): 349 TL

  • Torima Konuşan Bilgi Kartları Y2 (112 Adet Çift Taraflı Kart): 499 TL

  • Sakura LED Ampul Sarı Işık 15W: 69,50 TL

  • Sakura LED Ampul Sarı Işık 9W: 53 TL

DinarSu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti: 1.799 TL

DinarSu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti: 1.799 TL

  • DinarSu Sherpa TV Battaniyesi: 550 TL

  • Sarar Tek Kişilik Soft Pamuklu Battaniye: 399 TL 

  • Sarar Çift Kişilik Soft Pamuklu Battaniye: 450 TL 

  • Desenli Yorgan Tek Kişilik: 750 TL

  • Desenli Yorgan Çift Kişilik: 850 TL

  • Silikon Micro Yastık (50x70 cm): 125 TL

  • Visco Dolgulu Yastık (50x70 cm): 250 TL

  • Kurutma Topu 3'lü (%100 Yün): 150 TL

Mega Kutulu Hurç (60x40x30 cm): 199 TL

Mega Kutulu Hurç (60x40x30 cm): 199 TL

  • Baskılı Mega Boy Hurç (74x46x46 cm): 125 TL

  • Baskılı Baza Altı Hurç Büyük Boy (74x46x22 cm): 125 TL

  • Baskılı Baza Altı Hurç Orta Boy (64x45x22 cm): 100 TL

  • Baskılı Maxi Hurç (64x41x35 cm): 100 TL

  • Baskılı Pencereli Hurç (64x41x35 cm): 125 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (30x30x30 cm): 150 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici (30x72 cm): 175 TL

  • Lazer Kesim Sütyen (Dikişsiz): 399 TL

  • Lazer Kesim Toparlayıcı Sütyen (Dikişsiz): 399 TL

  • Kadın 2'li Lazer Kesim Slip (Dikişsiz): 150 TL

  • Kadın 2'li Lazer Kesim Bato Slip (Dikişsiz): 175 TL

  • Göğüs Ucu Gizleyici: 75 TL

  • Kadın Ribanalı Soket Çorap 2'li: 75 TL

  • Kadın Ribanalı Patik Çorap 5'li: 150 TL

  • Keçe Organizer (33x18x20 cm): 100 TL

  • Kadın Tayt: 125 TL

  • Kapaklı Makyaj Organizer Çanta: 299 TL

  • Makyaj Organizer Çanta: 299 TL

  • Kadın Kol Çantası: 450 TL

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Paşabahçe Babylon Kavanoz (1500 cc): 299 TL

Paşabahçe Babylon Kavanoz (1500 cc): 299 TL

  • Paşabahçe Babylon Kavanoz (1500 cc): 299 TL

  • Paşabahçe Babylon Kavanoz (1120 cc): 250 TL

  • Paşabahçe Oval Servis Kayık Tabak (33 cm): 125 TL

  • Paşabahçe Echo Kase 4'lü (320 cc): 150 TL

  • Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 6'lı (16 cm): 350 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 4'lü (455 cc): 299 TL

  • Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı (145 cc): 250 TL

  • Paşabahçe Heybeli Çay Takımı 8 Parça: 350 TL

  • Paşabahçe Karaman 3'lü Saklama Kabı (275 cc): 125 TL

  • Paşabahçe City Sürahi (2000 cc): 199 TL

  • Rendeli Narenciye Sıkacağı: 75 TL

  • Paslanmaz Çelik Domates Bıçağı: 150 TL

  • Pirge Yan Soyacak: 250 TL (+25 Win Para)

  • Paslanmaz Çelik Çiğ Köfte Tepsisi (38 cm): 250 TL

  • Cam Kase (20 cm): 175 TL

  • Cam Kase (17 cm): 150 TL

  • Rakle Desenli Ayaklı Tatlı/Dondurma Kasesi 3'lü (300 cc): 350 TL (+25 Win Para)

  • Ne Yapmalıyım Kitap Çeşitleri: 100 TL

  • Yıldız Futbolcular Serisi Kitap Çeşitleri: 150 TL

  • Sıcak Soğuk Taşıma Çantası (12 L): 125 TL

  • Sıcak Soğuk Taşıma Çantası (6,5 L): 100 TL

Kiwi Kameralı Evcil Hayvan Besleyici: 2.199 TL

Kiwi Kameralı Evcil Hayvan Besleyici: 2.199 TL

  • Kiwi Kedi Su Çeşmesi: 699 TL

  • Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti: 10.999 TL

  • Gattino Kedi Kumu (5 Litre): %50 indirimle 60 TL

  • Karma Pet Oyuncağı (Hamburger/Kemik/Top): 79 TL

  • Işıklı Kedi Top Oyuncağı: 115 TL

  • Fare Şekilli Pet Oyuncağı 3'lü: 69 TL

  • Fareli Çıngıraklı Olta Kedi Oyuncağı: 69 TL

  • Toplu Kedi Oyun Tüneli: 140 TL

  • Monte Edilebilen Tarama Fırçası: 89 TL

  • Buharlı Tüy Toplama Tarağı: 195 TL

  • Pedigree Sığır Etli Köpek Maması (400 g): %50 indirimle 87,50 TL

  • Pedigree Biscrok Köpek Ödül Maması (200 g): %50 indirimle 62,40 TL

  • Friskies Kedi Yaş Maması (85 g): %50 indirimle 17,90 TL

  • Friskies Yetişkin Kümes Hayvanlı Kuru Mama (1,5 kg): %50 indirimle 262,50 TL

  • Felix Kedi Yaş Mama (85 g): %50 indirimle 19,90 TL

  • Felix Sığır Etli & Tavuklu Kuru Kedi Maması (400 g): %50 indirimle 87,50 TL

  • Felix Kedi Avantajlı Paket Yaş Mama Çeşitleri (4x85 g): %50 indirimle 64,50 TL

  • Felix Kedi Çorbası Tavuklu (48 g): %50 indirimle 13,90 TL

  • Dreamies Kedi Somonlu/Tavuklu Ödül Maması (60 g): %50 indirimle 39,90 TL

  • Gourmet Gold Yaş Mama (85 g): %50 indirimle 34,90 TL

  • Whiskas Yaş Kedi Maması (400 g): %50 indirimle 87,50 TL

  • Whiskas Yaş Kedi Maması (85 g): %50 indirimle 19,90 TL

  • Whiskas Kuru Kedi Maması (1,4 kg): %50 indirimle 274,50 TL

  • Whiskas Kuru Kedi Maması (300 g): %50 indirimle 64,50 TL

  • Whiskas Yaş Kedi Maması (4x85 g): %50 indirimle 66,90 TL

  • Whiskas Yaş Kedi Maması (Kutu): %50 indirimle 66,90 TL

  • Purina One Steril Kedi Maması (750 g): %50 indirimle 234,50 TL

  • Purina One Steril Kedi Maması (450 g): %50 indirimle 150 TL

  • Kitekat Yaş Kedi Maması (85 g): %50 indirimle 17,40 TL

Dünya Hayvanları Koruma Haftası'na özel indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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