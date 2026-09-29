ŞOK'a Projeksiyon Gece Lambası Geliyor! 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 30 Eylül - 6 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
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Haftanın Fırsatları;
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Skytech 50" 126 Ekran 4K QLED Whale TV (Q50ST1405): 16.999 TL
DinarSu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti: 1.799 TL
Mega Kutulu Hurç (60x40x30 cm): 199 TL
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Paşabahçe Babylon Kavanoz (1500 cc): 299 TL
Kiwi Kameralı Evcil Hayvan Besleyici: 2.199 TL
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