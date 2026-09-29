Etnik Müziklerin Vücudumuza 10 Etkisi

Şaman davulları veya otantik flütler çalmaya başladığında, kalbin ve nefesin farkında olmadan bu ritme uyum sağlar. Nabzın kendiliğinden yavaşlar ve beden tam bir dengeye kavuşur. Günün koşturmacasında kaybettiğin o doğal ritmi yakalamanı sağlar... Bundan daha iyisi var mı?