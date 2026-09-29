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Etnik Müziklerin Vücudumuza 10 Etkisi

etiket Etnik Müziklerin Vücudumuza 10 Etkisi

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
29.09.2026 - 16:01
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Etnik müzik dinlemek sadece zihnimizi rahatlatmıyor... Aslında vücudumuza da etki ediyor. Peki nasıl? Gelin bu sefer etnik müzik dinlemeniz için birbirinden geçerli sebepleri keşfedelim!

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1. Mışıl mışıl uyumanı sağlar.

Yatmadan önce dinleyeceğin pentatonik Doğu melodileri, melatonine geçişi oldukça hızlandırır. Zihnini geceye hazırlayarak derin uykuda geçirdiğin süreyi uzatır. Sabahları çok daha dinç ve yenilenmiş bir şekilde uyanırsın.

2. Midene hatta sindirimine iyi gelir.

Otonom sinir sistemin rahatlama moduna geçtiğinde, stres yüzünden kasılan sindirim kanalın gevşer. Midedeki kramplar ve rahatsızlık hissi yerini tatlı bir ferahlığa bırakır. Bedenin besinleri ve enerjiyi çok daha rahat işlemeye başlar. Kulağa garip geldiğini farkındayız ama dene istersen!

3. Bağışıklık sistemini destekler.

Zihin bu köklü melodilerle sakinleştikçe, kanda bulunan koruyucu antikorların seviyesi artış gösterir. Stresin baskısından kurtulan vücut, savunma mekanizmasını çok daha rahat güçlendirir. Yani dinlendiğin her an, hastalıklara karşı direncini destekler.

4. İçindeki o dans etmek isteyen yanı uyandırır.

Afrika ya da Balkan ritimlerindeki poliritmik yapılar, beynin motor korteksini doğrudan harekete geçirir. İçindeki hareket etme dürtüsü anında uyanır ve yerinde durmak zorlaşır. Bu doğal kıpırtı, bedendeki durağan enerjiyi tamamen dağıtır.

5. Omuz ve boyundaki yükü hafifletir.

Sentetik olmayan akustik sesler, fark etmeden kastığın kas gruplarına gevşeme sinyali gönderir. Özellikle omuz, boyun ve çenedeki birikmiş gerginlik yavaşça çözülür. Bedenindeki fiziksel baskının azaldığını hissedersin.

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6. Hem mutluluk hem güven hormonu salgılar.

İnsan sesiyle harmanlanmış etnik korolar ve melodiler, vücutta oksitosin ve endorfin salgısını tetikler. İçini sıcacık bir güven, huzur ve hafifleme hissi kaplar. Doğal bir ağrı kesici gibi çalışan bu hormonlar modunu anında yükseltir. E çok iyi değil mi?

7. Beyni anında meditasyon moduna sokar.

Tekrarlayan geleneksel ritimler, beynin Beta dalgalarından daha sakin olan Alpha ve Theta dalgalarına geçmesini sağlar. Kafanın içindeki o bitmek bilmeyen düşünce kalabalığı yavaşça çekilir. Kendini hiç çaba sarf etmeden derin bir dinginlik içinde bulursun.

8. Kalp ritmini ve nefesi düzenler.

Şaman davulları veya otantik flütler çalmaya başladığında, kalbin ve nefesin farkında olmadan bu ritme uyum sağlar. Nabzın kendiliğinden yavaşlar ve beden tam bir dengeye kavuşur. Günün koşturmacasında kaybettiğin o doğal ritmi yakalamanı sağlar... Bundan daha iyisi var mı?

9. Kortizolu sıfırlar ve stresi alıp götürür.

Sitar veya Kora gibi organik enstrümanların sunduğu frekanslar, vücuttaki stres hormonu olan kortizolü hızla düşürür. Gergin hissettiğin anlarda bu tınılara kulak vermek zihnini anında yatıştırır. Bedenin sanki ağır bir yükü üzerinden atmış gibi rahatlar. Tam aradığımız şey!

10. Zihnini temizleyip odaklanmanı sağlar.

Geleneksel sesler, nöronlar arasındaki arka plan gürültüsünü silip atarak zihinsel yorgunluğu giderir. Kafandaki sis bulutu dağıldığı için tek bir işe odaklanmak çok daha zahmetsiz hale gelir. Verimliliğin ve zihinsel dayanıklılığın kendiliğinden artar.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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