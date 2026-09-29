İki Başlı Kaplumbağa Yavrusu Görenleri Şaşkına Çevirdi: Bisefali Vakası

Minik kaplumbağa, Cape Cod bölgesindeki Wellfleet kasabasında korunan bir yuvalama alanında fark edildi. Yavruyu bulan Mass Audubon'a bağlı Wellfleet Bay Yaban Hayatı Koruma Alanı ekipleri, onu Barnstable'daki Cape Wildlife Center'a (Cape Yaban Hayatı Merkezi) götürdü.

Yavru yalnızca 5,2 gram geliyor. Bu, ABD'de kullanılan 5 sentlik bir madeni paranın ağırlığıyla neredeyse aynı!

Veterinerler, iki başlı doğmasına neden olan bu nadir gelişimsel anomalinin 'bisefali' olarak adlandırıldığını belirtiyor.

İki Kafa, Tek Beden

İlk gözlemler ise olumlu. Her iki başın da uyanık ve tepkili olduğu, çevreyi takip ettiği ve yiyeceğe ilgi gösterdiği belirtiliyor. Ekip şimdilik yavrunun iştahını, büyümesini ve davranışlarını yakından takip ediyor.

Cape Wildlife Center, yavrunun iki başının ve bedeninin nasıl birlikte çalıştığını anlamaya çalışıyor. İlerleyen süreçte iç yapısını daha iyi görmek için gelişmiş görüntüleme yöntemlerinden yararlanılması planlanıyor. Yavrunun ileride doğaya bırakılıp bırakılamayacağı ise büyüdükçe değerlendirilecek.