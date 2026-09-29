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İki Başlı Kaplumbağa Yavrusu Görenleri Şaşkına Çevirdi: Bisefali Vakası

İki Başlı Kaplumbağa Yavrusu Görenleri Şaşkına Çevirdi: Bisefali Vakası

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 11:39
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Avuç içine rahatlıkla sığan, ağırlığı bir madeni parayı anca geçen minicik bir kaplumbağa yavrusu düşünün. Ancak bu yavruyu görenleri hayrete düşürecek bir özelliğe sahip! ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan elmas sırtlı kaplumbağa yavrusunun tek bir bedeni, iki ayrı başı var. Üstelik iki kafa da uyanık, çevresine tepki veriyor ve yemeğe ilgi gösteriyor.

İşte detaylar.

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Korunan Bir Yuvalama Alanında Bulundu

Korunan Bir Yuvalama Alanında Bulundu

Minik kaplumbağa, Cape Cod bölgesindeki Wellfleet kasabasında korunan bir yuvalama alanında fark edildi. Yavruyu bulan Mass Audubon'a bağlı Wellfleet Bay Yaban Hayatı Koruma Alanı ekipleri, onu Barnstable'daki Cape Wildlife Center'a (Cape Yaban Hayatı Merkezi) götürdü.

Yavru yalnızca 5,2 gram geliyor. Bu, ABD'de kullanılan 5 sentlik bir madeni paranın ağırlığıyla neredeyse aynı!

Veterinerler, iki başlı doğmasına neden olan bu nadir gelişimsel anomalinin 'bisefali' olarak adlandırıldığını belirtiyor. 

İki Kafa, Tek Beden

İlk gözlemler ise olumlu. Her iki başın da uyanık ve tepkili olduğu, çevreyi takip ettiği ve yiyeceğe ilgi gösterdiği belirtiliyor. Ekip şimdilik yavrunun iştahını, büyümesini ve davranışlarını yakından takip ediyor.

Cape Wildlife Center, yavrunun iki başının ve bedeninin nasıl birlikte çalıştığını anlamaya çalışıyor. İlerleyen süreçte iç yapısını daha iyi görmek için gelişmiş görüntüleme yöntemlerinden yararlanılması planlanıyor. Yavrunun ileride doğaya bırakılıp bırakılamayacağı ise büyüdükçe değerlendirilecek.

Türün Kendisi de Koruma Altında

Türün Kendisi de Koruma Altında

Elmas sırtlı kaplumbağalar Massachusetts'te 'tehdit altında' kabul ediliyor ve özellikle kıyı bataklıkları ile haliçlerde yaşıyor. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi de Temmuz 2026'da türün federal Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası kapsamında korunup korunmaması gerektiğini belirlemek üzere 12 aylık inceleme başlattı.

Cape Wildlife Center ise son beş yılda iki kez iki başlı kaplumbağa vakası daha gördüğünü açıkladı. Bunlardan biri 2021'de Batı Barnstable'daki bir yuvadan çıkan ve kısa sürede ünlü ikizlerin adıyla 'Mary-Kate ve Ashley' olarak anılan yavruydu. O dönemde yapılan incelemelerde yavrunun iki başının yanı sıra altı bacağı ve iki ayrı sindirim sistemi olduğu görülmüştü.

Yeni yavrunun iç yapısının nasıl olduğuysa henüz bilinmiyor. Ekip, ayrıca iki başın hangi organları paylaştığını ve vücudun nasıl çalıştığını da anlamaya çalışacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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