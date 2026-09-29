İki Başlı Kaplumbağa Yavrusu Görenleri Şaşkına Çevirdi: Bisefali Vakası
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Avuç içine rahatlıkla sığan, ağırlığı bir madeni parayı anca geçen minicik bir kaplumbağa yavrusu düşünün. Ancak bu yavruyu görenleri hayrete düşürecek bir özelliğe sahip! ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan elmas sırtlı kaplumbağa yavrusunun tek bir bedeni, iki ayrı başı var. Üstelik iki kafa da uyanık, çevresine tepki veriyor ve yemeğe ilgi gösteriyor.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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