Stres Oyuncağı Patladı: 11 Yaşındaki Çocuğun Ayağında 2. Derece Yanık Oluştu
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Sınavdaki başarısı için alınan bir ödül, bir anda kabusa dönüştü! Ankara'da 11 yaşındaki Furkan Seçkin'in oynadığı stres oyuncağı patladı. Oyuncağın içinden akan jel, Furkan'ın ayağında 2'nci derece yanığa neden oldu. Aile ise ürünün ambalajında yeterli uyarı bulunmadığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
İşte detaylar.
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Sertleşsin Diye Buzdolabına Koydu
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"Anne Yardım Et, Ayağım!"
Aile Suç Duyurusunda Bulundu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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