Stres Oyuncağı Patladı: 11 Yaşındaki Çocuğun Ayağında 2. Derece Yanık Oluştu

Hümeyra ve Erdal Seçkin çiftinin 3 çocuğundan biri olan Furkan, oyuncağı sınavda başarılı olduğu için ödül olarak almıştı. Furkan, yumuşak ve esnek yapıdaki stres oyuncağının sertleşmesi için onu bir gece buzdolabında bekletti. Sabah buzdolabından çıkardığı oyuncakla oynarken oyuncak bir anda patladı.

İçinden akan jel Furkan'ın cildinde kızarıklık ve soyulmaya yol açtı. Ailesi tarafından Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Furkan'ın ayağında 2'nci derece yanık tespit edildi. Tedavisi tamamlanan çocuğun kontrolleri hâlâ sürüyor.