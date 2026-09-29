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Stres Oyuncağı Patladı: 11 Yaşındaki Çocuğun Ayağında 2. Derece Yanık Oluştu

Stres Oyuncağı Patladı: 11 Yaşındaki Çocuğun Ayağında 2. Derece Yanık Oluştu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 12:29
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Sınavdaki başarısı için alınan bir ödül, bir anda kabusa dönüştü! Ankara'da 11 yaşındaki Furkan Seçkin'in oynadığı stres oyuncağı patladı. Oyuncağın içinden akan jel, Furkan'ın ayağında 2'nci derece yanığa neden oldu. Aile ise ürünün ambalajında yeterli uyarı bulunmadığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

İşte detaylar.

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Sertleşsin Diye Buzdolabına Koydu

Sertleşsin Diye Buzdolabına Koydu

Hümeyra ve Erdal Seçkin çiftinin 3 çocuğundan biri olan Furkan, oyuncağı sınavda başarılı olduğu için ödül olarak almıştı. Furkan, yumuşak ve esnek yapıdaki stres oyuncağının sertleşmesi için onu bir gece buzdolabında bekletti. Sabah buzdolabından çıkardığı oyuncakla oynarken oyuncak bir anda patladı.

İçinden akan jel Furkan'ın cildinde kızarıklık ve soyulmaya yol açtı. Ailesi tarafından Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Furkan'ın ayağında 2'nci derece yanık tespit edildi. Tedavisi tamamlanan çocuğun kontrolleri hâlâ sürüyor.

"Anne Yardım Et, Ayağım!"

"Anne Yardım Et, Ayağım!"

Anne Hümeyra Seçkin (45), o sabah yaşananları DHA'ya şöyle anlattı:

'Çocuğum akşam buzdolabına koymuş oyuncağı. Sabah çıkarmış, oynamaya başlamış. Odasından çok içler acısı, dehşet verici bir sesle seslendi bana. 'Anne yardım et, ayağım' dedi. Koşarak gittim, 'Anne oyuncak ayağıma patladı, canım çok yanıyor' dedi. Hemen duşa götürdüm, soğuk suyu açtım. Sonra hastaneye gittik. Doktorlar çok şaşırdı, oyuncağı görmek istediler.'

Anne Seçkin, oyuncağın Ankara'daki bir alışveriş merkezinde bulunan oyuncakçıdan alındığını belirterek ürünün piyasadan toplatılmasını istediğini söyledi. Ayrıca, 

'Yüzüne de gelebilirdi. 3-4 yaşlarında bir çocuk alırsa ağzında parçalayabilirdi. Böyle bir şeyin geri dönüşü mümkün değil.' ifadeleriyle de oyuncağın daha büyük bir felakete de yol açabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Aile Suç Duyurusunda Bulundu

Aile Suç Duyurusunda Bulundu

Aile, ürünün tedarikinden tüketiciye ulaşmasına kadar tüm süreçlerdeki sorumluların belirlenmesi için harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Taksirle yaralama' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Baba Erdal Seçkin (52), hakkını sonuna kadar arayacaklarını söyledi:

'Böyle sıradan bir oyuncakla başımıza böyle bir şey gelmesi bizi çok üzdü. Bu yanma olayının üzerine biz de dava açmaya karar verdik açıkçası ve ısrarla hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Başkaları da bundan etkilenmesin diye uğraşacağız.'

'Üründe 'Dolaba Koymayın' Uyarısı Yok'

Ailenin avukatı Handan Sayan Özgül, ürünün tedarik ve güvenlik kontrol süreçlerinin araştırılmasını ve sorumlular hakkında kamu davası açılmasını talep ettiklerini belirtti.

Özgül, ürünün üzerinde 'Dolaba koymayın' şeklinde bir uyarı bulunmadığını öne sürerek gerekli incelemelerin yapılmasını istediklerini söyledi:

'Üründe 'Dolaba koymayın' şeklinde bir uyarı yok. Bununla alakalı dilekçemizi verdik, aynı zamanda arabuluculuğa da başvurduk. Tazminat davası da açacağız. Henüz bize bir geri dönüş olmadı. Bu süreçte beklentimiz oyuncağın toplatılması veya oyuncağın kutusunun değiştirilerek gerekli uyarıların eklenmesidir.'

Oyuncağın markası ve satıldığı mağazanın adı ise açıklanmadı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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