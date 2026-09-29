Uzak Şehir Maç Gecesinde 8 Reytinge Dayandı: 28 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da İtalya'yı konuk ettiği karşılaşma, pazartesi akşamının reyting tablosunu baştan sona belirledi. ATV'den yayınlanan maç TOTAL'de 10,78, AB'de 13,43 ve ABC1'de 13,55 reytingle üç kategoride de birinci oldu. Maç, AB'de 40,13 izlenme payına ulaştı.

Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi ise maçla aynı saatlerde yayınlanmasına rağmen yükselişe geçti. Geçtiğimiz pazartesi TOTAL'de 6,97 reyting alan dizi, bu hafta 7,93 reytingle 1 puana yakın artış yakaladı. Uzak Şehir AB'de 5,69'dan 5,82'ye, ABC1'de 6,47'den 6,79'a çıkarak iki kategoride de maçın ardından ikinci sırada yer aldı. Bölüm öncesinde yayınlanan özet de TOTAL ve AB'de dördüncü oldu.

Geçen hafta TOTAL'de 7,10 reytingle zirveye çıkan Altı Üstü İstanbul, milli maç nedeniyle yeni bölümle ekrana gelmedi. Dizinin yaklaşık 12 dakikalık ön gösterimi TOTAL'de 5,13, AB'de 4,22 ve ABC1'de 4,46 reytingle üç kategoride de üçüncü oldu. Özel bölümün ilk yarım saati ise üç kategoride yedinci sırada kaldı. Dizinin 16. bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

TRT 1'in Evlilik Güzeldir dizisi TOTAL'de ilk 10'a giremezken AB'de 3,09 reytingle sekizinci, ABC1'de 3,06 reytingle dokuzuncu oldu. TV8'in MasterChef Türkiye'si ise AB'de 2,93 reytingle dokuzuncu, ABC1'de 2,94 reytingle onuncu sırada yer aldı.

Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, TOTAL'de 4,06 reyting ve 31,72 izlenme payıyla beşinci, Esra Erol'da ise 3,87 reytingle altıncı oldu. Ana haber yarışında NOW Ana Haber, TOTAL'de 3,38 reytingle ATV Ana Haber'in önünde tamamladı.