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Uzak Şehir Maç Gecesinde 8 Reytinge Dayandı: 28 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Uzak Şehir Maç Gecesinde 8 Reytinge Dayandı: 28 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 12:38
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28 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi maçının ATV'den canlı yayınlandığı 28 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı. Maç TOTAL, AB ve ABC1'de zirveye yerleşirken, asıl sürpriz Kanal D'den geldi. Maçla yaklaşık 2 saat aynı anda ekranda kalan Uzak Şehir, geçen haftaya göre reytingini artırarak üç kategoride de ikinci oldu. Yeni bölüm yerine kısa bir ön gösterimle ekrana gelen Altı Üstü İstanbul ise üç kategoride üçüncü sıraya yerleşti.

İşte, 28 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları...

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28 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

28 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da İtalya'yı konuk ettiği karşılaşma, pazartesi akşamının reyting tablosunu baştan sona belirledi. ATV'den yayınlanan maç TOTAL'de 10,78, AB'de 13,43 ve ABC1'de 13,55 reytingle üç kategoride de birinci oldu. Maç, AB'de 40,13 izlenme payına ulaştı.

Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi ise maçla aynı saatlerde yayınlanmasına rağmen yükselişe geçti. Geçtiğimiz pazartesi TOTAL'de 6,97 reyting alan dizi, bu hafta 7,93 reytingle 1 puana yakın artış yakaladı. Uzak Şehir AB'de 5,69'dan 5,82'ye, ABC1'de 6,47'den 6,79'a çıkarak iki kategoride de maçın ardından ikinci sırada yer aldı. Bölüm öncesinde yayınlanan özet de TOTAL ve AB'de dördüncü oldu.

Geçen hafta TOTAL'de 7,10 reytingle zirveye çıkan Altı Üstü İstanbul, milli maç nedeniyle yeni bölümle ekrana gelmedi. Dizinin yaklaşık 12 dakikalık ön gösterimi TOTAL'de 5,13, AB'de 4,22 ve ABC1'de 4,46 reytingle üç kategoride de üçüncü oldu. Özel bölümün ilk yarım saati ise üç kategoride yedinci sırada kaldı. Dizinin 16. bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

TRT 1'in Evlilik Güzeldir dizisi TOTAL'de ilk 10'a giremezken AB'de 3,09 reytingle sekizinci, ABC1'de 3,06 reytingle dokuzuncu oldu. TV8'in MasterChef Türkiye'si ise AB'de 2,93 reytingle dokuzuncu, ABC1'de 2,94 reytingle onuncu sırada yer aldı.

Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, TOTAL'de 4,06 reyting ve 31,72 izlenme payıyla beşinci, Esra Erol'da ise 3,87 reytingle altıncı oldu. Ana haber yarışında NOW Ana Haber, TOTAL'de 3,38 reytingle ATV Ana Haber'in önünde tamamladı.

28 Eylül Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

28 Eylül Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

28 Eylül Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

28 Eylül Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

28 Eylül Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

28 Eylül Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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