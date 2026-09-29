Uzak Şehir Maç Gecesinde 8 Reytinge Dayandı: 28 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
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28 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi maçının ATV'den canlı yayınlandığı 28 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı. Maç TOTAL, AB ve ABC1'de zirveye yerleşirken, asıl sürpriz Kanal D'den geldi. Maçla yaklaşık 2 saat aynı anda ekranda kalan Uzak Şehir, geçen haftaya göre reytingini artırarak üç kategoride de ikinci oldu. Yeni bölüm yerine kısa bir ön gösterimle ekrana gelen Altı Üstü İstanbul ise üç kategoride üçüncü sıraya yerleşti.
İşte, 28 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları...
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28 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.
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28 Eylül Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:
28 Eylül Pazartesi AB Reyting Sonuçları:
28 Eylül Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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