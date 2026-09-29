Halef'e Yeni Bir İsim Geliyor: Sadullah Ağa'nın Kızı, Aşır Kordağlı'yla Aşk Yaşayacağı İddia Edildi
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NOW'un fenomen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda 2. sezon rüzgarı hız kesmeden esiyor. Urfa'da çekilen ve perşembe akşamları milyonları ekran başına toplayan yapımda kadro hareketliliği bitmek bilmiyor. Bu kez gözler, hikayeye yakında dahil olacak iddialı bir karaktere çevrildi. Perde arkasından sızan detaylar, meraklı izleyicileri şimdiden sosyal medyada bir araya getirdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Urfa'da çekilen Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezonunda kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.
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Sadullah Ağa'nın kızı Dilşat'ı Hazal Akkın canlandıracak, Aşır Kordağlı'yla aşk yaşayacağı iddia ediliyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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