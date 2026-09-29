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Halef'e Yeni Bir İsim Geliyor: Sadullah Ağa'nın Kızı, Aşır Kordağlı'yla Aşk Yaşayacağı İddia Edildi

Halef'e Yeni Bir İsim Geliyor: Sadullah Ağa'nın Kızı, Aşır Kordağlı'yla Aşk Yaşayacağı İddia Edildi

yerli dizi Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2026 - 10:57
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NOW'un fenomen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda 2. sezon rüzgarı hız kesmeden esiyor. Urfa'da çekilen ve perşembe akşamları milyonları ekran başına toplayan yapımda kadro hareketliliği bitmek bilmiyor. Bu kez gözler, hikayeye yakında dahil olacak iddialı bir karaktere çevrildi. Perde arkasından sızan detaylar, meraklı izleyicileri şimdiden sosyal medyada bir araya getirdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Urfa'da çekilen Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezonunda kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Urfa'da çekilen Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezonunda kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Urfa'da çekilen ve NOW ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezonunda da gündemden düşmüyor.

Gül Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği, Deniz Çelebi Dikilitaş imzalı dizide bu sezon kadro hareketliliği bitmek bilmiyor. Aybüke Pusat'ın ayrılışının ardından yaşanan değişim, yeni gelen isimlerle birlikte hız kesmeden sürüyor.

Şimdi de gözler, hikayeye yakında dahil olacak iddialı bir karaktere çevrildi.

Sadullah Ağa'nın kızı Dilşat'ı Hazal Akkın canlandıracak, Aşır Kordağlı'yla aşk yaşayacağı iddia ediliyor.

Sadullah Ağa'nın kızı Dilşat'ı Hazal Akkın canlandıracak, Aşır Kordağlı'yla aşk yaşayacağı iddia ediliyor.

Hikayeye Yurdaer Okur'un hayat verdiği Sadullah Ağa'nın kızı Dilşat dahil oluyor; rolü ise genç oyuncu Hazal Akkın üstleniyor.

Kariyerine TRT yapımı Antrenör'de başlayan Akkın, dönem draması Onbeşliler'de Emine karakteriyle dikkat çekmiş, Pelin Esmer'in yönettiği O da Bir Şey mi'de de Hale'yi canlandırmıştı.

Kulislere yansıyan iddialara göre Dilşat, Mert Doğan'ın canlandırdığı Aşır Kordağlı'yla partner olacak; ikilinin arasında bir aşk hikayesi örülmesi bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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