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Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oya Okar'ın Başkalarının Hayatı'ndaki Dublajsız Sesi Gündem Oldu

Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oya Okar'ın Başkalarının Hayatı'ndaki Dublajsız Sesi Gündem Oldu

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 12:57
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Arka Sokaklar'ın final yapmasının ardından Oya Okar, Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'yla yeniden ekrana döndü. 20 yıl boyunca dublajla yayınlanan Arka Sokaklar'da izleyiciler Selin Komiser'i hep başka bir sesle dinlemişti. Başkalarının Hayatı'nda ise Okar kendi sesiyle oynuyor. İlk bölümün ardından oyuncunun gerçek sesi sosyal medyada gündem oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Oya Okar, Başkalarının Hayatı'nda oğlu için her şeyi göze alan Jale Korhanlı'ya hayat veriyor.

Oya Okar, Başkalarının Hayatı'nda oğlu için her şeyi göze alan Jale Korhanlı'ya hayat veriyor.

Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı, 26 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarına geldi. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı, yönetmenliğini Burak Müjdeci'nin üstlendiği dizide Eylül Lize Kandemir, Doğa Bayram, Burak Berkay Akgül ve Demirhan Demircioğlu başrolde yer alıyor.

Oya Okar ise köklü ve varlıklı bir aileden gelen Jale Korhanlı'yı canlandırıyor. Tolga Tekin, Jale'nin eşi Haluk Korhanlı rolünde; çiftin oğlu Erim'e de Demirhan Demircioğlu hayat veriyor.

Okar karakterini 'Jale sürprizlerle dolu, oğluna çok düşkün bir anne. Oğlu için her şeyi göze alabilecek biri.' sözleriyle anlatmıştı.

20 yıl boyunca dublajla yayınlanan Arka Sokaklar'ın ardından Oya Okar'ın gerçek sesi gündem oldu.

20 yıl boyunca dublajla yayınlanan Arka Sokaklar'ın ardından Oya Okar'ın gerçek sesi gündem oldu.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, yayın hayatı boyunca oyuncuların sesleri sonradan dublajla eklenerek ekrana geldi. Başkalarının Hayatı'nda ise durum farklı. Okar'ın dizide kendi sesiyle oynaması, Arka Sokaklar izleyicilerinin gözünden, daha doğrusu kulağından kaçmadı.

İlk bölümün ardından sosyal medyada pek çok izleyici, oyuncunun sesini yıllardır alıştığı Selin Komiser sesinden çok farklı bulduğunu yazdı. Özellikle Arka Sokaklar'ı yıllarca takip eden izleyiciler için bu fark, dizinin ilk bölümünün en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

Haziran ayında Arka Sokaklar'a veda eden Oya Okar, yaklaşık 10 yıl boyunca Selin Komiser'e hayat vermişti.

Haziran ayında Arka Sokaklar'a veda eden Oya Okar, yaklaşık 10 yıl boyunca Selin Komiser'e hayat vermişti.

Okar, 2015'te Arka Sokaklar kadrosuna katılmış ve Mesut Komiser'le yaşadığı aşk hikâyesiyle 'SelMes' hayranlarının en sevdiği isimlerden biri olmuştu. Oyuncunun haziran ayında diziden ayrılıp Başkalarının Hayatı kadrosuna katıldığı haberi, hayranları oldukça üzmüştü.

Üstelik bu ayrılık, dizinin final yapıp yapmayacağı tartışmasını da alevlendirmişti. Sonunda Arka Sokaklar'ın da final kararı kesinleşti ve 20 yıllık serüven sona erdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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