Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oya Okar'ın Başkalarının Hayatı'ndaki Dublajsız Sesi Gündem Oldu
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Arka Sokaklar'ın final yapmasının ardından Oya Okar, Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'yla yeniden ekrana döndü. 20 yıl boyunca dublajla yayınlanan Arka Sokaklar'da izleyiciler Selin Komiser'i hep başka bir sesle dinlemişti. Başkalarının Hayatı'nda ise Okar kendi sesiyle oynuyor. İlk bölümün ardından oyuncunun gerçek sesi sosyal medyada gündem oldu.
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Oya Okar, Başkalarının Hayatı'nda oğlu için her şeyi göze alan Jale Korhanlı'ya hayat veriyor.
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20 yıl boyunca dublajla yayınlanan Arka Sokaklar'ın ardından Oya Okar'ın gerçek sesi gündem oldu.
Haziran ayında Arka Sokaklar'a veda eden Oya Okar, yaklaşık 10 yıl boyunca Selin Komiser'e hayat vermişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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