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Nörolog 30 Yıldır Her Pazar Yapıyor: Beyni Korumanın En Kolay Yolu Bu Alışkanlık

Nörolog 30 Yıldır Her Pazar Yapıyor: Beyni Korumanın En Kolay Yolu Bu Alışkanlık

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 13:16
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Pazar günleri geç saatte uyanmalar, geç kahvaltılar, ev işleriyle vakit geçirme ve son olarak yine bir yemekle günü kapatma... Peki pazar günlerini beyniniz için bir fırsata çevirebileceğinizi söyleseydik?

ABD'li nörolog Dr. Adam Mednick, 30 yıldır neredeyse her pazar aynı şeyi yapıyor ve hastalarına da öneriyor. Üstelik bunun için ne özel bir ekipman ne de para gerekiyor! 

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30 Yıldır Her Pazar Doğada Yürüyor

30 Yıldır Her Pazar Doğada Yürüyor

Nörolog Dr. Adam Mednick'e göre pazar, yeni bir alışkanlık edinmek için haftanın en uygun günü. 'Pazar genellikle daha az programlı geçiyor. Yeni bir davranışı pazar sabahı gibi tahmin edilebilir bir zamana bağlamak, alışkanlığın kalıcı olmasının en etkili yollarından biri,' diyor.

Mednick'in pazar rutininin merkezinde, çoğu zaman ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte evinin yakınındaki bir doğa parkında yaptığı yürüyüş var. Mednick'e göre fiziksel olarak en aktif insanlarda bilişsel gerileme daha az görülüyor ve demans riski daha düşük. Yürüyüş dikkati ve ruh halini iyileştiriyor, kortizol gibi stres hormonlarını da düşürüyor.

JAMA Psychiatry'de yayımlanan bir meta-analize göre haftada yaklaşık 2,5 saat tempolu yürüyüşe denk gelen hareket, depresyon riskinde yüzde 25'lik düşüşle ilişkili. Köpeğiniz varsa onu da yanınıza alın: Mednick, köpeğini düzenli gezdirenlerde bilişsel gerilemenin daha yavaş seyrettiğini gösteren 2023 tarihli bir çalışmaya dikkat çekiyor.

10-15 Dakikayla Başlayın

10-15 Dakikayla Başlayın

Mednick'e göre yürüyüşün bazı faydaları hemen hissediliyor: Ruh hali, stres ve dikkat çoğu zaman aynı gün iyileşiyor. Beyni koruyan asıl etkiler ise aylar, hatta yıllar içinde birikiyor. Başlamak için önerileri şöyle:

  • Sabit bir zaman seçin: Örneğin pazar kahvaltısından hemen sonra. Yürüyüşü takvime bir randevu gibi yazın.

  • Küçük başlayın: 10-15 dakika bile bir başlangıç.

  • Mümkünse doğayı tercih edin: Yakınınızda park yoksa ağaçlı sokaklar da işe yarıyor.

  • Bir yürüyüş arkadaşı bulun: Sosyal bağ, devam etmeyi kolaylaştırıyor.

  • Süreyi yavaş yavaş artırın: Birkaç hafta içinde 20-30 dakikaya çıkabilirsiniz. Tempoyu ise sakatlanmamak için vücudunuzun izin verdiği ölçüde yükseltin.

Pazar Akşamını da Boş Geçmiyor

Pazar Akşamını da Boş Geçmiyor

Mednick pazar günlerini yalnızca yürüyüşle geçirmiyor. Tek başına maket yapıyor, akşam da ailesi ve arkadaşlarıyla oturup yiyecekleri bir sofra hazırlıyor. Beyin sağlığı için önerdiği diğer alışkanlıklar da bu rutinle örtüşüyor.

İlki düzenli uyku. Mednick'e göre uyku, beyindeki atık proteinlerin temizlenmesine yardım ediyor. Kısa ve kalitesiz uyku ise daha yüksek demans riskiyle ilişkili. İkincisi beslenme: Mednick hastalarına sebze, meyve, tam tahıl, balık, kuruyemiş ve zeytinyağına ağırlık veren MIND diyetini öneriyor.

Son olarak zihinsel ve sosyal açıdan aktif kalmak: kitap okumak, yeni beceriler öğrenmek, zorlayıcı oyunlar oynamak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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