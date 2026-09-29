Nörolog 30 Yıldır Her Pazar Yapıyor: Beyni Korumanın En Kolay Yolu Bu Alışkanlık
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Pazar günleri geç saatte uyanmalar, geç kahvaltılar, ev işleriyle vakit geçirme ve son olarak yine bir yemekle günü kapatma... Peki pazar günlerini beyniniz için bir fırsata çevirebileceğinizi söyleseydik?
ABD'li nörolog Dr. Adam Mednick, 30 yıldır neredeyse her pazar aynı şeyi yapıyor ve hastalarına da öneriyor. Üstelik bunun için ne özel bir ekipman ne de para gerekiyor!
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30 Yıldır Her Pazar Doğada Yürüyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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