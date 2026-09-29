Nörolog 30 Yıldır Her Pazar Yapıyor: Beyni Korumanın En Kolay Yolu Bu Alışkanlık

Nörolog Dr. Adam Mednick'e göre pazar, yeni bir alışkanlık edinmek için haftanın en uygun günü. 'Pazar genellikle daha az programlı geçiyor. Yeni bir davranışı pazar sabahı gibi tahmin edilebilir bir zamana bağlamak, alışkanlığın kalıcı olmasının en etkili yollarından biri,' diyor.

Mednick'in pazar rutininin merkezinde, çoğu zaman ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte evinin yakınındaki bir doğa parkında yaptığı yürüyüş var. Mednick'e göre fiziksel olarak en aktif insanlarda bilişsel gerileme daha az görülüyor ve demans riski daha düşük. Yürüyüş dikkati ve ruh halini iyileştiriyor, kortizol gibi stres hormonlarını da düşürüyor.

JAMA Psychiatry'de yayımlanan bir meta-analize göre haftada yaklaşık 2,5 saat tempolu yürüyüşe denk gelen hareket, depresyon riskinde yüzde 25'lik düşüşle ilişkili. Köpeğiniz varsa onu da yanınıza alın: Mednick, köpeğini düzenli gezdirenlerde bilişsel gerilemenin daha yavaş seyrettiğini gösteren 2023 tarihli bir çalışmaya dikkat çekiyor.