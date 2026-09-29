Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye'nin Sırası Ortaya Çıktı
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Birleşik Arap Emirlikleri listenin zirvesinde yer alıyor
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Türkiye listede 41. sırada yer aldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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