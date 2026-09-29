Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye'nin Sırası Ortaya Çıktı

Haberde dikkat çeken bir nokta, bu sonucun dünyanın en çok bilinen pasaport sıralaması olan Henley Passport Index'ten farklı bir kurum tarafından hazırlanmış olması. Arton Capital'in Passport Index'i ile Henley Passport Index, farklı veri kaynakları ve yöntemler kullandığı için aynı ülke iki sıralamada farklı sıralarda çıkabiliyor.

Nitekim Temmuz 2026'da açıklanan Henley Passport Index'te Malezya pasaportu, 183 destinasyona vizesiz veya varışta vize erişimiyle dünyanın 7. en güçlü pasaportu olarak yer almıştı.

Bu fark, pasaport güç sıralamalarının tek bir mutlak ölçüt yerine, kullanılan kuruma göre değişebilen bir hesaplamaya dayandığını gösteriyor.