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Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye'nin Sırası Ortaya Çıktı

Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye'nin Sırası Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 13:38
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Arton Capital tarafından yayımlanan Passport Index'in güncel sıralamasına göre Malezya pasaportu, dünyanın 2. güçlü pasaportu unvanını kazandı. Malezya, bu sonuçla ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya gibi pek çok büyük ekonominin önüne geçti.

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Birleşik Arap Emirlikleri listenin zirvesinde yer alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri listenin zirvesinde yer alıyor

Passport Index Global Ranking 2026'ya göre birinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri yer alırken, Singapur ve Malezya 2. sırayı paylaşıyor. Malezya pasaportu sahipleri toplam 175 destinasyona erişebiliyor: bunların 129'una vizesiz, 46'sına ise varışta vize ile giriş yapılabiliyor.

Bu sonuçla Malezya, İspanya'nın üstünde bir konuma yerleşti ve Belçika, Danimarka, Almanya, İsveç, İtalya, İsviçre, Avusturya ve Norveç dahil 16 Avrupa ülkesinin önünde sıralandı.

Haberi ilk duyuran Khaosod English, Malezya'nın bu sıralamada ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya'nın da önünde yer aldığını aktardı.

Türkiye listede 41. sırada yer aldı

Türkiye listede 41. sırada yer aldı

Haberde dikkat çeken bir nokta, bu sonucun dünyanın en çok bilinen pasaport sıralaması olan Henley Passport Index'ten farklı bir kurum tarafından hazırlanmış olması. Arton Capital'in Passport Index'i ile Henley Passport Index, farklı veri kaynakları ve yöntemler kullandığı için aynı ülke iki sıralamada farklı sıralarda çıkabiliyor.

Nitekim Temmuz 2026'da açıklanan Henley Passport Index'te Malezya pasaportu, 183 destinasyona vizesiz veya varışta vize erişimiyle dünyanın 7. en güçlü pasaportu olarak yer almıştı.

Bu fark, pasaport güç sıralamalarının tek bir mutlak ölçüt yerine, kullanılan kuruma göre değişebilen bir hesaplamaya dayandığını gösteriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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