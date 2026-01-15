Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye'nin Sırası Dikkat Çekti
Ülkeler arası serbest dolaşım denildiğinde pasaport gücü her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Sınır kapılarındaki bekleme süreleri, vize süreçleri ve seyahat özgürlüğü doğrudan pasaport sıralamalarıyla ilişkilendiriliyor. Henley Passport Index tarafından hazırlanan güncel liste de tam olarak bu tabloyu ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zirvede Asya var, Avrupa hemen arkasından geliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı ülkeler yükselirken bazıları ciddi gerileme yaşadı
2026 itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Pasaport indeksleri, pasaportları sadece vizesiz seyahate göre sıralamaz. Pasaport sahiplerinin vizesiz, varışta vize alarak veya elektronik seyahat izni (ET... Devamını Gör