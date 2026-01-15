onedio
Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye'nin Sırası Dikkat Çekti

Gökçe Cici
15.01.2026 - 11:09

Ülkeler arası serbest dolaşım denildiğinde pasaport gücü her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Sınır kapılarındaki bekleme süreleri, vize süreçleri ve seyahat özgürlüğü doğrudan pasaport sıralamalarıyla ilişkilendiriliyor. Henley Passport Index tarafından hazırlanan güncel liste de tam olarak bu tabloyu ortaya koydu.

Zirvede Asya var, Avrupa hemen arkasından geliyor

Zirvede Asya var, Avrupa hemen arkasından geliyor

Henley Passport Index’in son raporuna göre listenin ilk sırasında Singapur yer alıyor. Singapur pasaportu, 227 ülke ve bölgenin 192’sine vizesiz giriş hakkı sunarak zirvedeki yerini koruyor. Hemen ardından Japonya ve Güney Kore geliyor. Her iki ülke de 188 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak ikinci sırayı paylaşıyor.

Üçüncü sırada ise Avrupa ağırlığı dikkat çekiyor. Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç ve İsviçre aynı basamakta yer alıyor. Dördüncü sırada Avusturya’dan Norveç’e uzanan geniş Avrupa listesi bulunuyor. Beşinci basamakta Macaristan, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkıyor.

Bazı ülkeler yükselirken bazıları ciddi gerileme yaşadı

Bazı ülkeler yükselirken bazıları ciddi gerileme yaşadı

Listenin dikkat çeken detaylarından biri Birleşik Arap Emirlikleri’nin performansı. Henley Passport Index tarihindeki en hızlı yükselişlerden biri BAE’ye ait. 2006’dan bugüne kadar 149 yeni vizesiz destinasyon ekleyerek 57 basamak tırmandı. Rapora göre söz konusu yükseliş, uzun soluklu diplomatik temaslar ve vize serbestisi politikalarıyla bağlantılı.

Listenin alt sıralarında ise Afganistan, Suriye ve Irak bulunuyor. Zirve ile son sıradaki ülkeler arasında 168 destinasyonluk ciddi fark dikkat çekiyor. Uzmanlar küresel hareketlilik alanındaki artışa rağmen avantajların eşit dağılmadığı görüşünde birleşiyor.

2026 itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması

2026 itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması

Henley Passport Index’in güncel verilerine göre vizesiz seyahat gücü en yüksek pasaportlar şu şekilde sıralanıyor:

Listenin devamında yer alan ülkeler arasında Türkiye 46. sırada bulunuyor. Türk pasaportu 2026 itibarıyla 113 ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
