Dünyanın En Güçlü Pasaportları Belli Oldu: Türkiye'nin Sırası Dikkat Çekti

Henley Passport Index’in son raporuna göre listenin ilk sırasında Singapur yer alıyor. Singapur pasaportu, 227 ülke ve bölgenin 192’sine vizesiz giriş hakkı sunarak zirvedeki yerini koruyor. Hemen ardından Japonya ve Güney Kore geliyor. Her iki ülke de 188 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak ikinci sırayı paylaşıyor.

Üçüncü sırada ise Avrupa ağırlığı dikkat çekiyor. Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç ve İsviçre aynı basamakta yer alıyor. Dördüncü sırada Avusturya’dan Norveç’e uzanan geniş Avrupa listesi bulunuyor. Beşinci basamakta Macaristan, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkıyor.