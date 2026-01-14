84 Gün Boyunca Güneş Görmeyen Köy Çareyi Güneş Satın Almakta Buldu

Mimar Giacomo Bonzani ile mühendis Gianni Ferrari’nin çalışması sonucunda sekiz metre genişliğinde, beş metre yüksekliğinde dev ayna tasarlanıyor. Sistem 2006 yılında dağın yamacına yerleştiriliyor. Bilgisayar kontrollü motorlarla çalışan yapı, gün boyunca güneşin hareketini takip ederek ışığı köy meydanına yansıtıyor.

Ortaya çıkan ışık, doğrudan güneş kadar güçlü olmasa da meydanı ısıtıyor, evlere doğal aydınlık sağlıyor. Kış aylarında günlük yaklaşık altı saatlik aydınlanma elde ediliyor. Şubat ayı başında güneş doğal döngüyle yeniden köye ulaştığında ise sistem devre dışı bırakılıyor ve ayna örtülüyor.

Franco Midali’ye göre fikir bilimsel gösterişten çok insani ihtiyaçlara dayanıyor. Amaç, insanların kış aylarında tekrar dışarı çıkabilmesi, meydanda sosyalleşebilmesi. Soğuk ve karanlık nedeniyle kapanan köy hayatı, ışık sayesinde yeniden canlanıyor.