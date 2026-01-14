onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
84 Gün Boyunca Güneş Görmeyen Köy Çareyi Güneş Satın Almakta Buldu

84 Gün Boyunca Güneş Görmeyen Köy Çareyi Güneş Satın Almakta Buldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.01.2026 - 17:43

İtalya’nın kuzeyinde, dağlar arasında sıkışmış küçük köyler genelde kartpostallık manzaralarla anılıyor. Fakat bazı yerlerde romantik görünen manzara, kış aylarında ciddi sorunlara yol açıyor. Aylarca güneş görmeyen sokaklar, sosyal hayatı neredeyse durma noktasına getiriyor. İnsanlar evlerine kapanıyor, köy sessizleşiyor. İşte tam olarak böyle şartlarda sıra dışı fikir ortaya çıkıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güneşin aylarca uğramadığı köy, karanlığa teslim olmayı reddetti

Güneşin aylarca uğramadığı köy, karanlığa teslim olmayı reddetti

İtalya-İsviçre sınırına yakın Antrona Vadisi’nde yer alan Viganella, kasım ayından şubat ayına kadar güneş ışığı alamıyor. Yaklaşık 83-84 gün boyunca dağların gölgesinde kalan köy, kış döneminde neredeyse tamamen karanlığa gömülüyor. Sokaklar gün içinde dahi loş kalıyor, meydan sosyal hayatın merkezi olmaktan çıkıyor.

Uzun süren karanlık, zamanla nüfus kaybına da yol açıyor. Daha aydınlık yerlere taşınanlar, köyün giderek sessizleşmesine neden oluyor. 1999 yılında dönemin belediye başkanı Franco Midali, alışılmışın dışında çözüm önerisiyle ortaya çıkıyor. Fikir ise güneşi köye geri getirmek. Yöntem ise şaşırtıcı derecede yaratıcı.

Dağa yerleştirilen dev ayna sayesinde meydan günde 6 saat aydınlanıyor

Dağa yerleştirilen dev ayna sayesinde meydan günde 6 saat aydınlanıyor

Mimar Giacomo Bonzani ile mühendis Gianni Ferrari’nin çalışması sonucunda sekiz metre genişliğinde, beş metre yüksekliğinde dev ayna tasarlanıyor. Sistem 2006 yılında dağın yamacına yerleştiriliyor. Bilgisayar kontrollü motorlarla çalışan yapı, gün boyunca güneşin hareketini takip ederek ışığı köy meydanına yansıtıyor.

Ortaya çıkan ışık, doğrudan güneş kadar güçlü olmasa da meydanı ısıtıyor, evlere doğal aydınlık sağlıyor. Kış aylarında günlük yaklaşık altı saatlik aydınlanma elde ediliyor. Şubat ayı başında güneş doğal döngüyle yeniden köye ulaştığında ise sistem devre dışı bırakılıyor ve ayna örtülüyor.

Franco Midali’ye göre fikir bilimsel gösterişten çok insani ihtiyaçlara dayanıyor. Amaç, insanların kış aylarında tekrar dışarı çıkabilmesi, meydanda sosyalleşebilmesi. Soğuk ve karanlık nedeniyle kapanan köy hayatı, ışık sayesinde yeniden canlanıyor.

Küçük köyün sıra dışı fikri dünyaya ilham verdi

Küçük köyün sıra dışı fikri dünyaya ilham verdi

Dev ayna projesi yalnızca günlük hayatı kolaylaştırmakla kalmıyor, uluslararası ilgi de topluyor. Medyada sık sık yer alan köy, fotoğrafçılar ve belgeselciler tarafından ziyaret ediliyor. Multimedya sanatçısı Silvia Camporesi, 2020 yılında sistemi belgeleyen çalışmalar gerçekleştiriyor.

Elde edilen başarı başka ülkelere de örnek oluyor. 2013 yılında Norveç’in Rjukan kasabasında benzer sistem kuruluyor. Oraya giden mühendisler, projeyi yerinde inceleyerek aynı mantığı uyguluyor. Böylece küçük İtalyan köyünde geliştirilen fikir, farklı coğrafyalarda hayat buluyor.

Günümüzde Viganella hala sakin, hala küçük. Fakat kış aylarında tamamen karanlığa gömülen yer olarak değil, insan aklının sınır tanımadığı örneklerden biri olarak anılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın