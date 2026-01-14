Günde 6 Bin Dolarlık Altın Saçan Dağ: Lav Değil Altın Tozu Fışkırıyor!

Erebus Dağı, Ross Adası üzerinde yer alıyor ve Antarktika’daki en yüksek aktif yanardağ olarak biliniyor. Yüksekliği yaklaşık 3.794 metreye ulaşıyor. 1841 yılında İngiliz kaşif James Clark Ross tarafından keşfedildiği sırada da aktif haldeydi. O tarihten beri aralıksız şekilde gaz, buhar ve volkanik materyal salmaya devam ediyor.

Erebus’u benzersiz kılan detaylardan biri, yüzeyinde sürekli kaynayan lav gölü. Dünya genelinde oldukça nadir görülen lav gölleri, çok özel jeolojik koşullar gerektiriyor. Erebus’ta magma yüzeye ulaşıyor, ancak kabuk bağlamadan sıvı halde kalabiliyor. Gaz çıkışları ani patlamalar şeklinde değil, yavaş ve istikrarlı ilerliyor.

Yavaşlık, altın oluşumunun temelini oluşturuyor. Şiddetli patlamalar yaşayan yanardağlarda gazlar çok hızlı yükseldiği için metal kristalleşmesi gerçekleşemiyor. Erebus’ta ise yükselen gazlar soğudukça içindeki metaller mikroskobik kristaller haline dönüşüyor.