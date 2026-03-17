Trump’ın 'Eski Başkan' İddiası Ortalığı Karıştırdı: Eski ABD Başkanları Trump'ı Yalanladı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2026 - 06:48

Donald Trump’ın İran’daki nükleer tesislere yönelik askeri operasyonlar öncesinde eski bir ABD başkanıyla fikir alışverişinde bulunduğu iddiası, yaşayan tüm eski başkanlar tarafından reddedildi. Bölgedeki çatışmalar sürerken, Beyaz Saray ve eski yönetimler arasındaki bu 'danışmanlık' polemiği siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Donald Trump'ın İran’ın nükleer kapasitesini hedef alan askeri stratejiler konusunda geçmiş dönemde görev yapmış bir isimden destek aldığı yönündeki açıklamaları, ABD siyasetinde yeni bir tartışma dalgası başlattı.

Trump, nükleer tesislere yönelik müdahale planlarını hazırlarken deneyimli bir eski başkanla istişare ettiğini öne sürse de bu iddia kısa sürede duvara tosladı. Hayatta olan eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton ve Jimmy Carter’ın temsilcilikleri peş peşe açıklamalar yaparak, Trump ile İran’a yönelik herhangi bir saldırı planı üzerine görüşmediklerini kesin bir dille bildirdi. Dört farklı ofisten gelen bu yalanlamalar, Trump’ın 'tecrübeyle desteklenen strateji' imajını sorgulanır hale getirdi.

Bu söz düellosu, Orta Doğu’da suların durulmadığı ve askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıktığı kritik bir dönemde yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere, 2025 yılının sonlarında başlayan gerilim, 2026’nın Şubat ayında ABD ve İsrail’in İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan tesislerini hedef alan kapsamlı hava saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Trump, bu operasyonlarla İran’ın nükleer altyapısının büyük ölçüde devre dışı bırakıldığını savunurken, bugün itibarıyla bölgedeki askeri varlığını korumaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için müttefiklerine sorumluluk çağrısı yapan Trump, bir yandan da İran’ın anlaşma masasına oturmak istediğini ancak şartların henüz Washington için uygun olmadığını ifade ediyor. Yaşanan bu son 'eski başkanlar' tartışması ise, askeri operasyonların diplomatik ve siyasi arka planındaki belirsizlikleri yeniden kamuoyunun dikkatine sundu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
