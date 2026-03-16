İlber Ortaylı'nın Portresinin Yanındaki Tablo Ne Anlama Geliyor?

'Mütebahhir tarihçiye dua': “Mütebahhir” kelimesi, derya gibi engin bilgiye sahip kişi anlamına gelir. Bu ifade, yalnızca tarih bilen değil, tarih ilminin derinliklerinde ustalaşmış bir âlime gönderme yapar.

'Doğu batıyı bilene dua': Bu dize, düşünsel bir köprüyü simgeler. Hem Doğu medeniyetinin (Osmanlı-İslam) kaynaklarına hem de Batı dünyasının yöntemlerine ve dillerine hâkim olan bir entelektüel birikime işaret eder.

'Bir kalem çıktı söyledi tarih': Klasik şiirde “tarih düşürmek” olarak bilinen ve ebced hesabına dayanan geleneğe gönderme yapılır. Bu ifadeyle, güçlü bir kalemin dünyadan ayrıldığı, ardında bıraktığı eserlerin ise artık tarihin kendisi hâline geldiği vurgulanır; kalem son sözünü söylemiş ve zamanı adeta mühürlemiştir.

'Rahmetli Ortaylı Beğe dua': Son mısra, saygı ve rahmet dileğiyle hem Ortaylı ailesine hem de şahsın kendisine yapılan bir veda niteliği taşır; ilmî mirasına duyulan hürmeti ifade eder.