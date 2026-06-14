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Sadece Pazar Günü Banyo Yapılan Dönemden Aniden Sönen Milli Takım Heyecanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sadece Pazar Günü Banyo Yapılan Dönemden Aniden Sönen Milli Takım Heyecanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 18:31
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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İyi uyandık da...

Dünyanın en güzel cümleleri.

Dünyanın en güzel cümleleri.
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Anlatın gerçekten, yorulduk story kaydırmaktan.

Anlatın gerçekten, yorulduk story kaydırmaktan.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Sallayacaksınız şöyle sallayın bari erkekler.

👇

👇
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Hele bir de ilk golden sonra uyandıysanız...

👇

👇
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Düşündükçe kaşıntı tutuyor.

Düşündükçe kaşıntı tutuyor.
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Yasin bul bizi.

Yasin bul bizi.
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Ben korkuyorum kediler.

Ben korkuyorum kediler.
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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