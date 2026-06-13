article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Zamanında Altın Almadığına Sevinenden Yeniden LGS’ye Girmek İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Zamanında Altın Almadığına Sevinenden Yeniden LGS’ye Girmek İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2026 - 18:55 Son Güncelleme: 13.06.2026 - 19:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Hepimizin ihtiyacı olan...

Hepimizin ihtiyacı olan...
twitter.com

Bir dönem her genç kızın hayaliydi.

Bir dönem her genç kızın hayaliydi.
twitter.com

Kitaplar, filmler, hobiler...

Kitaplar, filmler, hobiler...
twitter.com

Ayçiçeği daha ne kadar ayçiçeği olabilir?

Ayçiçeği daha ne kadar ayçiçeği olabilir?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bizim alınganlık;

Bizim alınganlık;
twitter.com

En güzel makyajlar da o kaosta çıkıyor.

Ünlem olmadığını yeni öğrendiğimiz zamanlara da dönebiliriz.

Ünlem olmadığını yeni öğrendiğimiz zamanlara da dönebiliriz.
twitter.com

Üst üste 2 günden fazla sosyalleşince;

Üst üste 2 günden fazla sosyalleşince;
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serin yeri bulmuştur.

Serin yeri bulmuştur.
twitter.com

Sınavın iyi ya da kötü geçmiş olmasının bir önem olmadan gelen o rahatlık.

Sınavın iyi ya da kötü geçmiş olmasının bir önem olmadan gelen o rahatlık.
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın