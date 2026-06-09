Aile Grubuna Attığı Fotoğraftaki Detayı Fark Edemeyen Genç Kız Fena Yakalandı

WhatsApp grupları, aile içi iletişimin dijital kalesi olduğu kadar, her an patlamaya hazır birer mizah bombasıdır da. Günlük hayatın koşturmacası içinde gruba atılan sıradan bir fotoğraf veya kısa bir video, saniyeler içinde kuşak çatışmasının, tatlı sert sorgulamaların ve devasa yanlış anlaşılmaların fitilini ateşleyebilir.

Bir sosyal medya kullanıcısı, gittiği tatlıcıda çektiği bir fotoğrafı ailesine atmak istedi. Fakat fotoğrafı çekerken kendi dikkatinden kaçan detay ailenin radarına yakalandı. Haliyle mesaj yağmuru da başladı.

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