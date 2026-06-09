Aile Grubuna Attığı Fotoğraftaki Detayı Fark Edemeyen Genç Kız Fena Yakalandı

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WhatsApp grupları, aile içi iletişimin dijital kalesi olduğu kadar, her an patlamaya hazır birer mizah bombasıdır da. Günlük hayatın koşturmacası içinde gruba atılan sıradan bir fotoğraf veya kısa bir video, saniyeler içinde kuşak çatışmasının, tatlı sert sorgulamaların ve devasa yanlış anlaşılmaların fitilini ateşleyebilir.
Bir sosyal medya kullanıcısı, gittiği tatlıcıda çektiği bir fotoğrafı ailesine atmak istedi. Fakat fotoğrafı çekerken kendi dikkatinden kaçan detay ailenin radarına yakalandı. Haliyle mesaj yağmuru da başladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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