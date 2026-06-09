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Aile Grubuna Attığı Fotoğraftaki Detayı Fark Edemeyen Genç Kız Fena Yakalandı

Aile Grubuna Attığı Fotoğraftaki Detayı Fark Edemeyen Genç Kız Fena Yakalandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 00:04

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WhatsApp grupları, aile içi iletişimin dijital kalesi olduğu kadar, her an patlamaya hazır birer mizah bombasıdır da. Günlük hayatın koşturmacası içinde gruba atılan sıradan bir fotoğraf veya kısa bir video, saniyeler içinde kuşak çatışmasının, tatlı sert sorgulamaların ve devasa yanlış anlaşılmaların fitilini ateşleyebilir.

Bir sosyal medya kullanıcısı, gittiği tatlıcıda çektiği bir fotoğrafı ailesine atmak istedi. Fakat fotoğrafı çekerken kendi dikkatinden kaçan detay ailenin radarına yakalandı. Haliyle mesaj yağmuru da başladı.

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Kimin bu el?

Kimin bu el?

Ebeveynlerin dijital mesajlaşma uygulamalarındaki o meşhur 'büyüteçli' gözleri, asıl odaklanılması gereken künefe sorusunu tamamen pas geçip arka plandaki ele kilitlendi. Masadaki diğer elin kime ait olduğunu çözmeye çalışan ebeveynlerin 'O el kimin eli?' ve 'Yanında kim var?' soruları, gruptaki gerilimi başlattı. Pek çok kullanıcısı, genç kızın yaşadığı durumu 'acemilik' olarak yorumladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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