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Bir Kadın Sağlık Anksiyetesi Yüzünden Yaşadığı Birbirinden İlginç Olayları Anlattı

Bir Kadın Sağlık Anksiyetesi Yüzünden Yaşadığı Birbirinden İlginç Olayları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.06.2026 - 21:37 Son Güncelleme: 09.06.2026 - 23:07

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Zihnimizin bize oynadığı oyunlar bazen fizikselliğin sınırlarını aşarak hayat kalitemizi tamamen esir alabiliyor. En ufak bir beden sinyalini ölümcül bir hastalık olarak yorumlama eğilimi her geçen gün daha fazla insanı pençesine düşürüyor. Sağlık anksiyetesi ya da tıp dilindeki adıyla hipokondriyazis, kişinin ciddi bir hastalığı olduğuna dair gerçek dışı ve takıntılı bir inanç beslemesi durumu. Bu kısır döngü, internet üzerinden yapılan bilinçsiz semptom aramalarıyla birleştiğinde siberkondri denilen modern bir panik dalgasına dönüşerek bireyi günlük hayatı sürdüremeyecek noktaya getirebiliyor.

Sağlık anksiyetesinden muzdarip genç bir kadın, bu takıntı yüzünden yaşadığı akılalmaz olayları paylaştı. Anlattıkları bir yandan güldürürken diğer yandan anksiyetenin insanı ne duruma sokabileceğini gözler önüne serdi. 

Kaynak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bbrffu/photo/...
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Videoda anlatılanlar, bir insanın sadece "düşünerek" ve kaygı üreterek kendi vücuduna nasıl fiziksel semptomlar dayatabileceğini kanıtlar nitelikte.

Videoda anlatılanlar, bir insanın sadece "düşünerek" ve kaygı üreterek kendi vücuduna nasıl fiziksel semptomlar dayatabileceğini kanıtlar nitelikte.

Genç kadının her gün içtiği su miktarını, '3 litreyi geçerse midem patlar' korkusuyla telefondan milim milim takip etmesi, anksiyetenin mantık sınırlarını nasıl zorladığının en basit örneği. Durum bununla da kalmıyor, koltuk altındaki basit bir şişliği lenf kanseri sanarak bir ay boyunca doktorla yüzleşmemek için kaçması, aslında sadece sıradan bir grip geçirdiğini öğrenmesiyle son buluyor. İşte bu kaçış ve aşırı odaklanma hali, hipokondriyazis vakalarının en tipik döngüsüdür.

Uzmanlar, bu tür kronik kaygı durumlarında psikolojik desteğin ve bilişsel davranışçı terapilerin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Zira tedavi edilmeyen sağlık anksiyetesi, hormonal dengesizliklerden PMS'e, insülin direncinden tiroit problemlerine kadar stres kaynaklı birçok gerçek fiziksel rahatsızlığı da tetikleyebiliyor. Beyninizin size söylediği her felaket senaryosuna inanmadan önce, onun sadece aşırı korumacı ve kaygılı bir mekanizmanın oyunu olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Bunları yapıyorsanız dikkat!

  • Aşırı Beden Kontrolü: Sağlık anksiyetesi olan kişiler, nabızlarını, nefeslerini veya ciltlerindeki ufak bir lekeyi gün içinde yüzlerce kez kontrol ederler.

  • İnternet Tuzağı (Siberkondri): Google'da aratılan her basit baş ağrısının sonunun beyin tümörüne çıkması, anksiyete hastalarının panik seviyesini zirveye taşır.

  • Doktor Doktor Gezme veya Tamamen Kaçma: Ya sürekli hastaneye giderek test yaptırma ihtiyacı hissederler ya da kötü bir şey duyma korkusuyla tıbbi yardımdan tamamen kaçınırlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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