Bir Kadın Sağlık Anksiyetesi Yüzünden Yaşadığı Birbirinden İlginç Olayları Anlattı

Zihnimizin bize oynadığı oyunlar bazen fizikselliğin sınırlarını aşarak hayat kalitemizi tamamen esir alabiliyor. En ufak bir beden sinyalini ölümcül bir hastalık olarak yorumlama eğilimi her geçen gün daha fazla insanı pençesine düşürüyor. Sağlık anksiyetesi ya da tıp dilindeki adıyla hipokondriyazis, kişinin ciddi bir hastalığı olduğuna dair gerçek dışı ve takıntılı bir inanç beslemesi durumu. Bu kısır döngü, internet üzerinden yapılan bilinçsiz semptom aramalarıyla birleştiğinde siberkondri denilen modern bir panik dalgasına dönüşerek bireyi günlük hayatı sürdüremeyecek noktaya getirebiliyor.

Sağlık anksiyetesinden muzdarip genç bir kadın, bu takıntı yüzünden yaşadığı akılalmaz olayları paylaştı. Anlattıkları bir yandan güldürürken diğer yandan anksiyetenin insanı ne duruma sokabileceğini gözler önüne serdi.

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