Bir İçerik Üreticisi Gece Londra Sokaklarını Paylaştı: Lüks Mağaza Vitrinlerinin Önünde Karton Üstünde Yaşam

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Büyük metropollerin parıltılı caddeleri, lüks mağaza vitrinleri ve ışık oyunları her zaman göz kamaştırıyor. Ancak o ışıltılı sokakların arkasında, her zaman madalyonun diğer yüzü gizli. Dünyanın en pahalı ve gelişmiş şehirlerinde bile hayat mücadelesi bambaşka boyutlarda yaşanabiliyor. Göçmenlerin, evsizlerin ve yaşam sınırında olanların hikayeleri tam da bu lüks vitrinlerin önünde kesişiyor.
Bir içerik üreticisi İngiltere'nin kalbinde kaydettiği görüntüleri paylaştı. Londra'nın ünlü caddelerindeki lüks mağazaların hemen önünde, kartonlar ve yataklarla kurulan bu sokak, modern dünyanın en net çelişkilerinden birini gözler önüne serdi.
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Evsiz sayısı giderek artıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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