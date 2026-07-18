Bir İçerik Üreticisi Gece Londra Sokaklarını Paylaştı: Lüks Mağaza Vitrinlerinin Önünde Karton Üstünde Yaşam

Büyük metropollerin parıltılı caddeleri, lüks mağaza vitrinleri ve ışık oyunları her zaman göz kamaştırıyor. Ancak o ışıltılı sokakların arkasında, her zaman madalyonun diğer yüzü gizli. Dünyanın en pahalı ve gelişmiş şehirlerinde bile hayat mücadelesi bambaşka boyutlarda yaşanabiliyor. Göçmenlerin, evsizlerin ve yaşam sınırında olanların hikayeleri tam da bu lüks vitrinlerin önünde kesişiyor.

Bir içerik üreticisi İngiltere'nin kalbinde kaydettiği görüntüleri paylaştı. Londra'nın ünlü caddelerindeki lüks mağazaların hemen önünde, kartonlar ve yataklarla kurulan bu sokak, modern dünyanın en net çelişkilerinden birini gözler önüne serdi.

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