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Bir İçerik Üreticisi Gece Londra Sokaklarını Paylaştı: Lüks Mağaza Vitrinlerinin Önünde Karton Üstünde Yaşam

Bir İçerik Üreticisi Gece Londra Sokaklarını Paylaştı: Lüks Mağaza Vitrinlerinin Önünde Karton Üstünde Yaşam

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.07.2026 - 21:50

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Büyük metropollerin parıltılı caddeleri, lüks mağaza vitrinleri ve ışık oyunları her zaman göz kamaştırıyor. Ancak o ışıltılı sokakların arkasında, her zaman madalyonun diğer yüzü gizli. Dünyanın en pahalı ve gelişmiş şehirlerinde bile hayat mücadelesi bambaşka boyutlarda yaşanabiliyor. Göçmenlerin, evsizlerin ve yaşam sınırında olanların hikayeleri tam da bu lüks vitrinlerin önünde kesişiyor.

Bir içerik üreticisi İngiltere'nin kalbinde kaydettiği görüntüleri paylaştı. Londra'nın ünlü caddelerindeki lüks mağazaların hemen önünde, kartonlar ve yataklarla kurulan bu sokak, modern dünyanın en net çelişkilerinden birini gözler önüne serdi.

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Evsiz sayısı giderek artıyor.

Evsiz sayısı giderek artıyor.

Sokakta yaşamak zorunda kalan insanların sayısı tüm dünyada giderek artıyor. Özellikle Londra gibi metropollerde lüks sokaklar, hava karardıktan sonra evsizlerin sığınağı haline geliyor. Vitrinlerden yansıyan binlerce sterlinlik ürün ışıklarının altında karton kutular açılıyor, minderler ve battaniyeler seriliyor. Şehrin yerlileri ve turistleri gündüz bu caddelerde alışveriş yaparken, gece aynı kaldırımlar birilerinin evine dönüşüyor. Ekonomik krizler, artan ev kiraları ve sosyal güvence yetersizlikleri bu tablonun en büyük nedenleri arasında elbette. Aynı zamanda bu çoktan kanıksanmış durumda.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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