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Hem Gitmesi Kolay Hem Ucuz: Türkiye'nin Ekonomik Yaz Tatili Rotaları

Hem Gitmesi Kolay Hem Ucuz: Türkiye'nin Ekonomik Yaz Tatili Rotaları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2026 - 13:55

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Hem kafa dinleyip hem de bütçeyi sarsmadan nasıl tatil yapılır? Günümüz şartlarında ekonomik bir rota bulmak samanlıkta iğne aramaya dönmüş olsa da Türkiye'de hala keşfedilmeyi bekleyen ve cep yakmayan şahane köşeler mevcut. Doğru planlama ve akıllıca seçilmiş lokasyonlarla tatil yapmak sandığınız kadar lüks olmak zorunda değil. Yol masrafından yeme içmeye kadar bütçe yönetimini elden bırakmadan harika bir yaz geçirmek mümkün olabilir.

'grimeseleler' seyahatseverlerin içini ferahlatacak bütçe dostu lokasyonları masaya yatırdı. Paylaşılan rehber niteliğindeki içerikte, Türkiye'nin hem gitmesi kolay olan hem de bütçe olarak insanı yıpratmayan en uygun 10 tatil noktası tek tek sıralandı.

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Ülkemizin dört bir yanı, adeta tatil cenneti.

Ülkemizin dört bir yanı, adeta tatil cenneti.

Listenin onuncu sırasında Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca yer alırken, dokuzuncu sırada Muğla'nın doğa harikası Dalyan'ı bulunuyor. Balıkesir'in hareketli sahili Avşa sekizinci, İzmir'in tarihi dokusuyla büyüleyen Foça'sı ise yedinci sırada kendine yer buluyor. Çanakkale'nin bozulmamış doğasıyla Gökçeada altıncı sırada karşımıza çıkarken, Muğla Akyaka beşinci, İzmir Sığacık ise dördüncü sıraya yerleşmiş durumda. Listenin ilk üçü ise tam anlamıyla bir fiyat-performans canavarı; üçüncü sırada Bartın'ın incisi Amasra, ikinci sırada Balıkesir Erdek ve zirvenin sahibi, birinci sırada ise Aydın Didim yer alıyor.

Listenin devamı ise şu şekilde;

11-Güzelçamlı, Aydın

12-Ören, Balıkesir

13-Akçay, Balıkesir

14-Çıralı, Antalya

15-Dikili, İzmir

16-Kumluca, Antalya

17-Anamur, Mersin

18-Finike, Antalya

19-Ayvacık, Çanakkale

20-Silifke, Mersin

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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