Açık Büfede Kahvaltı Yapan Türk Aile Kendi Tabaklarını Yabancı Bir Turistin Tabağıyla Karşılaştırdı

Otellerde açık büfe meselesi, her tatil döneminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşliyor. Aç karnına seçim yapılması sebebiyle tabak tabak alınan yemekler elbette bitirilemiyor ve ortaya ciddi bir israf çıkıyor. Peki bu sadece bize özgü bir durum mu?

Açık büfede kahvaltı yapan bir aile, kendi masalarıyla bir turistin tabağını karşılaştırdı. Kendileri masayı donatırken, turistin tek bir tabak ile yetindiği görüldü. Fakat bu durum insanları ikiye böldü.