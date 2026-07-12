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Açık Büfede Kahvaltı Yapan Türk Aile Kendi Tabaklarını Yabancı Bir Turistin Tabağıyla Karşılaştırdı

Açık Büfede Kahvaltı Yapan Türk Aile Kendi Tabaklarını Yabancı Bir Turistin Tabağıyla Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 12:50

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Otellerde açık büfe meselesi, her tatil döneminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşliyor. Aç karnına seçim yapılması sebebiyle tabak tabak alınan yemekler elbette bitirilemiyor ve ortaya ciddi bir israf çıkıyor. Peki bu sadece bize özgü bir durum mu?

Açık büfede kahvaltı yapan bir aile, kendi masalarıyla bir turistin tabağını karşılaştırdı. Kendileri masayı donatırken, turistin tek bir tabak ile yetindiği görüldü. Fakat bu durum insanları ikiye böldü.

Kaynak: https://x.com/aykiri/status/207566035...
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Görüntülerde yer alan Türk ailesinin masasında simitler, börekler, patates kızartmaları ve çeşit çeşit peynirler adeta bir ziyafet sofrasını andırırken, genç turistin tabağında yalnızca tek bir porsiyon yemek göze çarpıyor. Uzmanlar, açık büfelerde tabakları tepeleme doldurma dürtüsünün temelinde 'Verdiğim paranın karşılığını sonuna kadar almalıyım.' psikolojisi ve kıtlık bilincinin yer aldığını belirtiyor. Yabancı turistlerde ise tatil konseptlerine erişimin daha sürdürülebilir ve olağan olması, büfeye karşı daha sakin ve ihtiyaca yönelik bir yaklaşım sergilemelerini sağlıyor. Sosyal medyada bir kesim Türk ailelerinin geleneksel zengin sofra kültürünü savunurken, diğer bir kesim ise israf boyutuna varan porsiyonların açık büfe sisteminin en büyük sorunu olduğunu dile getirdi. Turnike mantığıyla işleyen bu açık büfe psikolojisi, önümüzdeki süreçte de tatil beldelerinin en çok tartışılan ve üzerine konuşulan konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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