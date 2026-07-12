Açık Büfede Kahvaltı Yapan Türk Aile Kendi Tabaklarını Yabancı Bir Turistin Tabağıyla Karşılaştırdı

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Kaynak: https://x.com/aykiri/status/207566035...
Otellerde açık büfe meselesi, her tatil döneminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşliyor. Aç karnına seçim yapılması sebebiyle tabak tabak alınan yemekler elbette bitirilemiyor ve ortaya ciddi bir israf çıkıyor. Peki bu sadece bize özgü bir durum mu?
Açık büfede kahvaltı yapan bir aile, kendi masalarıyla bir turistin tabağını karşılaştırdı. Kendileri masayı donatırken, turistin tek bir tabak ile yetindiği görüldü. Fakat bu durum insanları ikiye böldü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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