Havuzda Mayo Seçimi Nasıl Olmalı? Çocuklar İçin Hayati Mayo Renkleri

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte havuz ve deniz sezonu resmen açıldı. Ebeveynler ve yüzmeyi sevenler için mayo seçimi genellikle şıklık ve konfor üzerinden yapılsa da, işin arkasında gözden kaçırılan çok hayati bir güvenlik detayı bulunuyor. Mayo kumaşlarının renkleri, suyun altına girdikleri andan itibaren ışığın kırılması ve suyun yapısı nedeniyle tamamen farklı bir görünüme bürünüyor. Bazı renkler suyun içinde adeta birer reflektör gibi parlarken, bazı popüler tonlar saniyeler içinde görünmez hale gelerek büyük risk oluşturuyor.

İki yüzme antrenörü, farklı renklerdeki mayoların suda ne kadar göründüğünü test etti. Farklı kumaş tonlarının su altındaki görünürlüğünü aşama aşama test ettiler. Video, özellikle çocukların havuzda saniyeler içinde gözden kaybolabilmesi riskine karşı, pek çok ebeveyni aydınlattı.

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