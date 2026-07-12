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Havuzda Mayo Seçimi Nasıl Olmalı? Çocuklar İçin Hayati Mayo Renkleri

Havuzda Mayo Seçimi Nasıl Olmalı? Çocuklar İçin Hayati Mayo Renkleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 08:40 Son Güncelleme: 12.07.2026 - 09:10

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte havuz ve deniz sezonu resmen açıldı. Ebeveynler ve yüzmeyi sevenler için mayo seçimi genellikle şıklık ve konfor üzerinden yapılsa da, işin arkasında gözden kaçırılan çok hayati bir güvenlik detayı bulunuyor. Mayo kumaşlarının renkleri, suyun altına girdikleri andan itibaren ışığın kırılması ve suyun yapısı nedeniyle tamamen farklı bir görünüme bürünüyor. Bazı renkler suyun içinde adeta birer reflektör gibi parlarken, bazı popüler tonlar saniyeler içinde görünmez hale gelerek büyük risk oluşturuyor.

İki yüzme antrenörü, farklı renklerdeki mayoların suda ne kadar göründüğünü test etti. Farklı kumaş tonlarının su altındaki görünürlüğünü aşama aşama test ettiler. Video, özellikle çocukların havuzda saniyeler içinde gözden kaybolabilmesi riskine karşı, pek çok ebeveyni aydınlattı. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DamB83XEaqe/
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Test sonuçlarına göre, mayo seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli kural su rengiyle kontrast oluşturacak neon ve parlak tonlara yönelmek.

Test sonuçlarına göre, mayo seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli kural su rengiyle kontrast oluşturacak neon ve parlak tonlara yönelmek.

Su altı testinde açık yeşil, neon yeşil ve klasik mavi tonlarındaki kumaşlar suya bırakılıp çalkalandığı anda tamamen görünmez hale geliyor. Havuz tabanındaki mavi fayanslar ve suyun doğal yapısı, bu renkleri kamufle ederek olası bir boğulma anında fark edilmelerini imkansız kılıyor. Buna karşın canlı pembe, parlak turuncu ve net kırmızı tonları su dalgalansa bile net bir şekilde seçilebiliyor. Özellikle çocuklar için şıklığı bir kenara bırakıp turuncu veya neon pembe gibi su içinde parlayan tonları seçmek, cankurtaranların ve ailelerin çocukları her an takip edebilmesini kolaylaştırıyor. Mayo alışverişi yapmadan önce bu renk haritasına mutlaka göz atmak gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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