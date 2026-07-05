Fethiye Koylarında Denizin Altını Kaplayan Muhteşem Balık Sürüsü Görsel Şölen Oluşturdu

Yaz mevsimi geldi, her birimiz deniz kenarında dinlenmenin ve serin suların tadını çıkarmanın hayalini kuruyoruz. Şehir hayatının karmaşasından kaçıp kendimizi deniz kenarına attığımızda ise suyun altındaki bambaşka bir dünyanın varlığını unuttuğumuzu fark ediyoruz. Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Muğla, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlarken, sadece adaları ve koylarıyla değil, ev sahipliği yaptığı su altı yaşamıyla da insanı hayretler içinde bırakmayı başarıyor. Berraklığıyla adeta bir akvaryumu andıran sularda yüzmek zaten başlı başına bir keyifken, o suların altında gizlenen devasa yaşam hareketliliği bu deneyimi unutulmaz bir boyuta taşıyor.
Fethiye koylarında tatil yapan 'sezeryilmazzzzz' isimli içerik üreticisi denizin altındaki muazzam manzarayı paylaştı. Denizin altındaki o görüntü kimilerini büyülerken kimilerini rahatsız etti.
Peki kıyıya bu kadar yakın bir yerde neden balık sürüsü görülür?
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