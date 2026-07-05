Fethiye Koylarında Denizin Altını Kaplayan Muhteşem Balık Sürüsü Görsel Şölen Oluşturdu

Kıyıya bu kadar yakın yerlerde, hatta sığ sularda bu büyüklükte balık sürüleri, özellikle gümüş balığı, hamsi, sardalya veya kefal yavruları görmek oldukça olağandır ve aslında doğal bir durumdur. Akya, levrek, orfoz veya lüfer gibi daha büyük avcı balıklar, bu küçük balıkları açık denizde sıkıştırdığında, küçük balıklar hayatta kalabilmek için büyük balıkların manevra yapmakta zorlanacağı sığ sulara ve kıyılara doğru kaçarlar. Ayrıca kıyı şeritleri, nehir ağızları veya korunaklı koylar, küçük balıkların en sevdiği yiyecekler olan planktonlar ve organik maddeler açısından çok zengindir. Beslenmek için toplu halde kıyıya yanaşırlar. Özellikle dalgalardan uzak, sakin koylar ve liman içleri bu tür küçük balıklar için doğal birer sığınaktır. Bir arada hareket etmek, tek tek av olma risklerini de ciddi oranda azaltır.