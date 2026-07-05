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Fethiye Koylarında Denizin Altını Kaplayan Muhteşem Balık Sürüsü Görsel Şölen Oluşturdu

Fethiye Koylarında Denizin Altını Kaplayan Muhteşem Balık Sürüsü Görsel Şölen Oluşturdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 13:52

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Yaz mevsimi geldi, her birimiz deniz kenarında dinlenmenin ve serin suların tadını çıkarmanın hayalini kuruyoruz. Şehir hayatının karmaşasından kaçıp kendimizi deniz kenarına attığımızda ise suyun altındaki bambaşka bir dünyanın varlığını unuttuğumuzu fark ediyoruz. Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Muğla, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlarken, sadece adaları ve koylarıyla değil, ev sahipliği yaptığı su altı yaşamıyla da insanı hayretler içinde bırakmayı başarıyor. Berraklığıyla adeta bir akvaryumu andıran sularda yüzmek zaten başlı başına bir keyifken, o suların altında gizlenen devasa yaşam hareketliliği bu deneyimi unutulmaz bir boyuta taşıyor.

Fethiye koylarında tatil yapan 'sezeryilmazzzzz' isimli içerik üreticisi denizin altındaki muazzam manzarayı paylaştı. Denizin altındaki o görüntü kimilerini büyülerken kimilerini rahatsız etti.

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Peki kıyıya bu kadar yakın bir yerde neden balık sürüsü görülür?

Peki kıyıya bu kadar yakın bir yerde neden balık sürüsü görülür?

Kıyıya bu kadar yakın yerlerde, hatta sığ sularda bu büyüklükte balık sürüleri, özellikle gümüş balığı, hamsi, sardalya veya kefal yavruları görmek oldukça olağandır ve aslında doğal bir durumdur. Akya, levrek, orfoz veya lüfer gibi daha büyük avcı balıklar, bu küçük balıkları açık denizde sıkıştırdığında, küçük balıklar hayatta kalabilmek için büyük balıkların manevra yapmakta zorlanacağı sığ sulara ve kıyılara doğru kaçarlar. Ayrıca kıyı şeritleri, nehir ağızları veya korunaklı koylar, küçük balıkların en sevdiği yiyecekler olan planktonlar ve organik maddeler açısından çok zengindir. Beslenmek için toplu halde kıyıya yanaşırlar. Özellikle dalgalardan uzak, sakin koylar ve liman içleri bu tür küçük balıklar için doğal birer sığınaktır. Bir arada hareket etmek, tek tek av olma risklerini de ciddi oranda azaltır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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