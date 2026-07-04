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Bir Gezgin Tayland'da İçinde Yumurta Haşlanabilen 100 Derece Sıcaklıktaki Doğal Hazineyi Paylaştı

Bir Gezgin Tayland'da İçinde Yumurta Haşlanabilen 100 Derece Sıcaklıktaki Doğal Hazineyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.07.2026 - 16:40

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Dünyanın her köşesinde doğanın kendi elleriyle hazırladığı ve insan aklının sınırlarını zorlayan muhteşem doğa olaylarına şahit oluyoruz. El değmemiş ormanların ve göz alabildiğine uzanan doğal yaşam alanlarının tam ortasında, yer kabuğunun altındaki devasa enerjinin dışarıya fışkırdığı gizemli noktalar yer alıyor. Bu noktalar, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda milyarlarca yıllık jeolojik süreçlerin günümüze ulaşan canlı birer kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların asırlardır şifa aradığı, dinlenmek ve yenilenmek için akın ettiği bu termal kaynaklar, modern dünyanın karmaşasından kaçıp sadeliğe sığınmak isteyen macera tutkunları için de adeta birer vaha niteliği taşıyor.

'tufanyabanoglu' isimli gezgin, parasız çıktığı dünya turunun Tayland ayağında ilginç bir doğal oluşumu paylaştı. Pai kasabasına yaklaşık 30 kilometre mesafede, büyüleyici bir doğal zenginlik olan Mueng Pang Hot Spring, görenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaQR-Q...
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Peki bu nasıl oluyor?

Peki bu nasıl oluyor?

Kaplıca alanına adım attığınız anda etrafı kaplayan yoğun buhar bulutu ve suyun içinden yükselen fokurtular, ilk bakışta insanda yeraltında aktif bir volkan ya da devasa bir ateş kaynağı varmış hissi uyandırıyor. Ancak bu büyüleyici doğa olayının arkasındaki gerçek tamamen jeolojik döngülerle alakalı. Bölgeye düşen yağmur suları, toprak ve taş katmanlarının arasından süzülerek yer kabuğunun derinliklerine kadar sızıyor. Yerin derinliklerinde, magmaya yakın bölgelerde bulunan ve aşırı derecede ısınmış olan sıcak kayaçlarla temas eden bu sular, yüksek basınç ve sıcaklığın etkisiyle adeta kaynama noktasına ulaşıyor. Isınan su, yoğunluğunun azalması ve yeraltındaki gazların oluşturduğu yüksek basınç nedeniyle çatlaklardan yukarıya doğru hareket ederek yeniden yeryüzüne fışkırıyor. Suyun yüzeye çıkarken beraberinde getirdiği doğal gazlar, kaplıca havuzlarında sürekli bir fokurdama ve büyük kabarcıklar oluşturuyor.

100°C sıcaklıktaki mineralli su, sadece birkaç dakika içinde yumurtaları tam kıvamında pişirebilecek bir güce sahip. Güneydoğu Asya Üniversitesi tarafından yapılan ve bölgedeki tabelada da sergilenen resmi laboratuvar analizlerine göre, bu şifalı suyun içerisinde demir, manganez, kalsiyum ve magnezyum gibi vücuda yararlı pek çok mineral yüksek oranlarda bulunuyor. Ziyaretçiler, suyun sıcaklığının daha düşük ve güvenli olduğu alt havuzlarda ayaklarını dinlendirerek bu mineral zenginliğinin tadını çıkarıyor ve doğanın kalbinde bedensel bir hafifleme yaşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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