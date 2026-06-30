Rus Turist Paylaştı: Türkiye'de Görüntüsü Harika Ama Tadı Hayal Kırıklığı Olan Lezzetler

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Bildiğiniz üzere ülkemiz bir gastronomi cenneti. Pek çok yemeğimiz ve tatlımız 'dünyanın en iyileri' listesinde yer aldı, hatta zirveyi gördü. Ülkemize gelen turistler de birbirinden lezzetli yemeklerimiz arasında kendini kaybediyor. Tatlılarımızdan sokak lezzetlerimize kadar sonsuz seçenek mevcut.
Ülkemize gelen bir Rus turist, Türkiye'de çok lezzetli görünse de aslında tadı hayal kırıklığı olan yiyeceği paylaştı. Kadına tepki verenler kadar katılanlar da oldu.
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Pasta ülkesi değiliz.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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