Rus Turist Paylaştı: Türkiye'de Görüntüsü Harika Ama Tadı Hayal Kırıklığı Olan Lezzetler

Bildiğiniz üzere ülkemiz bir gastronomi cenneti. Pek çok yemeğimiz ve tatlımız 'dünyanın en iyileri' listesinde yer aldı, hatta zirveyi gördü. Ülkemize gelen turistler de birbirinden lezzetli yemeklerimiz arasında kendini kaybediyor. Tatlılarımızdan sokak lezzetlerimize kadar sonsuz seçenek mevcut.

Ülkemize gelen bir Rus turist, Türkiye'de çok lezzetli görünse de aslında tadı hayal kırıklığı olan yiyeceği paylaştı. Kadına tepki verenler kadar katılanlar da oldu.

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