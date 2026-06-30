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Rus Turist Paylaştı: Türkiye'de Görüntüsü Harika Ama Tadı Hayal Kırıklığı Olan Lezzetler

Rus Turist Paylaştı: Türkiye'de Görüntüsü Harika Ama Tadı Hayal Kırıklığı Olan Lezzetler

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.06.2026 - 22:25

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Bildiğiniz üzere ülkemiz bir gastronomi cenneti. Pek çok yemeğimiz ve tatlımız 'dünyanın en iyileri' listesinde yer aldı, hatta zirveyi gördü. Ülkemize gelen turistler de birbirinden lezzetli yemeklerimiz arasında kendini kaybediyor. Tatlılarımızdan sokak lezzetlerimize kadar sonsuz seçenek mevcut. 

Ülkemize gelen bir Rus turist, Türkiye'de çok lezzetli görünse de aslında tadı hayal kırıklığı olan yiyeceği paylaştı. Kadına tepki verenler kadar katılanlar da oldu. 

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Pasta ülkesi değiliz.

Pasta ülkesi değiliz.

Tatlıların üstünü kaplayan o ultra parlak jeller, aslında sadece yoğun kıvam artırıcı ve yapay renklendiricilerden ibaret. Benzer şekilde, pastalara masalsı süsler vermek için kullanılan kaplamalar da tamamen görsellik odaklı birer tasarım malzemesi. İşin içine bir de tatsız ve tamamen estetik için üretilmiş çilekler girince, ortaya 'bakmalık ama yemelik olmayan' o tuhaf yapay lezzetler çıkıyor. Fakat zaten ülkemiz sütlü ve şerbetli tatlıları ile meşhur. Çikolatalı ve kremalı tatlılar kültürümüzde yok. Sosyal medya kullanıcıları da, genç kadının hayal kırılığına uğramasını buna bağlayarak kendisine meşhur tatlılarımızdan önerdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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